永順宮催票　蔡英文對選舉信心滿：剛開始有得失…如今牢固

▲蔡總統拜託大家支持她和立委參選人陳柏惟。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文22日下午3點多到台中市龍井區參拜永順宮，雖然非假日仍吸引3、4百人到場，面對台下頻頻高喊「蔡總統、我愛妳」、「小英是最棒的總統」，小英開心得講了近20分鐘，她不但和台下搏感情，拜託大家要去投票，她也坦承，政府剛開始是有「得失」一些人，但如今基礎已牢固，再給她4年，台灣會愈來愈好。

▲蔡總統離去前向民眾揮手致意。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡總統下午3點20分抵達龍井區永順宮，在市議員張家銨、李天生，前議員何端格、劉淑蘭及廟方人員等人陪同下入廟參拜，接著再和廟方人員合影。

▲廟方送上粽子給蔡總統。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡先是推薦這選區立委參選人、台灣基進黨陳柏惟，陳不但是台灣基進黨、民進黨共同推薦，更是她掛保證的好人才，而且陳很有氣魄、敢於挑戰最困難的區域，更重要的是，陳所堅持的守護台灣主權和民主自由，就是台灣重要價值和資產，必須代代相傳。

▲蔡總統致詞時，數度被熱情民眾發言打斷。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡總統坦承，執政團隊剛開始打基礎時，有些事有「得失」一些人，但3年多來，基礎已打得很牢固，景氣不但是四小龍之首，台商回台投資高達6千多億，美國還呼籲國內前5百大公司要好好利用台灣的機會，而台灣景氣好，政府當然要讓果實共享，因此在減稅、長照和幼兒照顧上，明年預算都大幅增加。

小英總統在台上細數政績時，台下婆婆媽媽也不時打斷「蔡總統、我愛妳」、「小英是最棒的總統」，過程笑聲不斷，當小英問到政府在主權守護上是不是很勇敢，在照顧人民上是不是很貼心，台下也非常配合的正面回應，讓小英也數度中斷，一再說「謝謝」。

最後，她說，投票是人民集體展現意志的時候，不但拜託大家要去投票，還要記者帶親戚去投，大家4年一次，向世界大聲說出，台灣人要民主自由，台下也響起如雷掌聲回應，「這樣就對了，我對台中人很有信心」。

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