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不妙！獲利能力轉弱＋資本支出增加　中華信評調台塑四寶評等展望「負向」

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▲▼中華信評。（圖／記者吳靜君攝）

▲中華信評。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台塑四寶的獲利能力與現金流量產生能力明顯減弱，加上資本支出未來幾年持續增加，中華信評今（22）日發布，台塑集團四家核心公司（台塑四寶）的評等展望調為「負向」，中華信評表示，會調整評等展望主要是反映中華信評對該集團面臨下行風險的看法。

中華信評認為，包括台灣塑膠、台塑石化、台灣化學纖維、與南亞塑膠在內的台塑集團四家核心公司目前已有所轉弱的獲利能力與現金流量產生能力，可能無法在2020年底前明顯恢復。就未來幾季看來，因全球貿易緊張情勢所引發的總體經濟逆風挑戰下，市場前景存在高度不確定性，可能會持續削弱下游的需求，並導致整體石油及化學品產業鏈的庫存量維持在較低的水準。

請繼續往下閱讀...

與此同時，全球未來幾年的產能增加，將會壓抑台塑集團主要化學產品在此段期間的平均售價與價差。且若疲弱的全球需求無法吸納這些新增的乙烯、丙烯、對二甲苯與其下游的各項衍生產品，則整體市場情勢可能還會進一步惡化。

台塑提高資本支出規模　借款比增加

中華信評預期，台塑集團將提高其資本支出規模，以支應屆時將進行的大規模產能擴充計畫之用，特別是在美國方面從2020年開始。台塑集團計畫在美國路易斯安納州興建一座以頁岩氣為基礎的一貫化石化生產基地，中華信評預期這項計畫包含可能的成本超支將投入超過100億美元的資金，於2020年至2028年期間分二階段進行。

這項投資計畫加上台塑集團在亞洲持續進行中的擴建工程，可能會導致該集團未來幾年的自由營運現金流量持續維持在負數狀態，並使該集團的借款槓桿比升高，且無法降低的因素還包含高昂的現金股利，依據中華信評預估，2019年至2020年期間的借款比將維持在略高於兩倍的水準；但是2017年都只維持在1.2 倍、2018 年則為 1.6 倍。

▲▼台塑四寶公布最新財報。（圖／記者余弦妙攝）

▲台塑四寶公布最新財報情形。（圖／記者余弦妙攝）

中國大陸實施嚴格環保法規　台塑調整結構

此外，中華信評認為，若石化與煉油業的產業景氣衰退期間拉長，台塑集團有可能會在即將到來的高資本支出需求期間，採取一些相應的措施來協助其控制借款槓桿比的水準，包括減少發放現金股利。

中國大陸實施更為嚴格的環保法規標準應可使中國大陸內不具效率的公司產能持續減少，而且台塑集團致力提升其產品組合結構並提高其中高附加價值產品占比的作法，應可部分降低亞太地區大多數大宗化學品仍處於供給過剩狀態造成的負面影響。

中華信評確認台塑集團四家核心公司的長期發行體信用評等為「twAA」，短期發行體信用評等為「twA-1+」。此外，中華信評確認台塑集團四家核心公司的一般無擔保普通公司債的債務發行信用評等為「twAA」，台塑集團(開曼)有限公司發行、台塑集團四家公司承擔保證責任的一般無擔保普通公司債的債務發行信用評等為「twAA」。

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