台中農民騎電動車要去種田　「跌落3公尺深」大排…送醫不治

▲蔡男騎乘電動車前往菜園途中，不慎跌落大排，送醫搶救傷重不治。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區蔡姓男子（69歲），22日騎乘電動車前往菜園工作時，疑因地面顛簸，摔落一旁3公尺深的引水大排，下午2時許被路過民眾發現趕緊撥打119，消防人員將他送醫急救仍回天乏術，警方根據現場情形，未發現他殺嫌疑，初步研判應為意外死亡。

警方表示，接獲119轉報，22日下午2時18分許，中山路一段322巷76弄內大排水溝內有人失足落下，消防救護人員先行趕到，並將蔡男送往國軍醫院搶救，但傷重不治，警方到場根據現場研判，初步排除他殺可能，應為意外死亡。

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▲路過民眾發現蔡男跌落大排，趕緊撥打119通報。

國軍醫院表示，下午2時41分許蔡男送至醫院急救，到醫院時已無生命跡象，頭部有明顯撕裂傷，於3時40分許宣告不治。

警方指出，蔡男平日都會往返2.7公里的路程，前往事故地點附近的菜園種菜，惟此次可能因大排鄰近山坡地，地面顛簸導致蔡男騎車重心不穩，不慎摔落3公尺深的大排。事故發生後已通知蔡男家屬至醫院，家屬感到哀痛但對死因表示沒有意見，詳細事故發生原因仍須警方釐清調查。

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