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三星Galaxy S10指紋辨識爆漏洞　多家銀行暫停支援指紋登入

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▲三星Galaxy S10。（圖／路透社）

▲三星Galaxy S10系列手機出現指紋辨識問題。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合外電報導

三星旗艦手機Galaxy S10、Galaxy Note 10系列機款採用的超聲波指紋辨識技術日前遭用戶發現漏洞，只要貼上塑膠材質的螢幕保護貼，無論是誰都可以用手指按下解鎖。三星官方已承諾將在下一個軟體更新中解決這個問題，而為了用戶的資產安全，部分銀行已暫停S10及Note 10指紋登入功能。

日前一名英國用戶發現，其未註冊指紋的手指也能解鎖Galaxy S10手機，此前韓國有有報導稱，只要在該機款螢幕上方放上一個矽膠手機殼，沒有註冊的手指指紋也可解鎖手機。隨後三星發布聲明表示，指紋感應器解鎖裝置會辨識螢幕保護貼上的「3D立體指紋圖樣」，因此建議Galaxy S10、Galaxy Note 10等手機用戶，先刪除所有以前的指紋，然後重新註冊資料。

然而，指紋辨識的應用已不僅限於解鎖手機，用戶的網銀、行動支付等皆適用於這種生物辨識解鎖方式，引起了全球多家銀行警惕。綜合外電報導，英國國民西敏寺銀行（NatWest Bank）及全英房屋抵押貸款協會（Nationwide Building Society）兩機構已率先對此做出回應。國民西敏寺銀行已針對Galaxy S10用戶下架自家App，而全英房屋抵押貸款協會則取消Galaxy S10的指紋登入選項。

稍早新浪科技報導，中國銀行也為此發出公告將暫時關閉Galaxy S10、Note 10及Tab S6平板的指紋登錄功能。用戶仍可使用密碼等其他方式登入。而據科技網站Android Police的報導，目前美國的銀行尚未針對三星的漏洞實施任何相關對策，包括大通銀行（Chase Bank）以及第三方支付PayPal等，目前都仍可使用S10的超聲波指紋辨識功能來登入。

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三星指紋辨識Galaxy S10Galaxy Note 10

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