應驗草薙劍神話？　德仁即位儀式前「正巧」雨停彩虹出

▲即位儀式前，皇居上空突然放晴，出現大彩虹。（圖／翻攝自Twitter／zigokumaru）
記者趙正瑋／綜合報導
日本天皇德仁（Naruhito）22日舉行「即位禮正殿之儀」登基，即位儀式開始前，本來皇居附近一直下著雨，但天空突然放晴出現超大彩虹。皇位移交時，三件神器「八咫鏡」、「草薙劍」、「八呎瓊勾玉」都會傳承給下一任天皇。傳說中使用草薙劍時，會讓上方的天空開始降雨。
在日本的《古事記》記載中，沒有天神伊邪那岐，就沒有日本的誕生，伊邪那岐和伊邪那美兩兄妹都是從天浮橋飄然而下。連接天與地的橋樑「天浮橋」，有一說它其實指的是彩虹。而這次彩虹出現的時機也實在很巧合。
今日原本一直綿綿細雨，但是在新天皇即位儀式開始前，皇居的上方天空突然放晴，出現很大的彩虹，而且富士山迎來了初冠雪，也就是今年夏季之後首次積雪，引起網路上許多討論，許多網友認為這是吉祥的預兆。根據《朝日新聞》等報導，今年的「初冠雪」比往年平均遲22天，比去年則遲到26天。
「三神器」就是草薙劍、八咫鏡和八戶瓊勾玉，代表著天皇的儀式性角色。根據傳說，天照大神大約2700年前將三神器贈與孫子瓊瓊杵尊，賦予他統治世界需要的三項特質，草薙劍代表勇氣，八咫鏡代表智慧，八戶瓊勾玉代表仁慈，由每任天皇代代相傳。
天普大學（Temple University）學者庫克（Michael Cucek）表示，有一些學者相信，草薙劍不論是銅製或鐵製，都應為海外傳入，因為日本當時沒有金屬資源，八咫鏡很有可能來自漢帝國，而勾玉與朝鮮半島上新羅王國國王皇冠上的珠寶形制非常類似，「三件物品都指出與大陸有所關聯。」
皇居に架かる虹。天照大御神が祝福してるのかな。 pic.twitter.com/f0Z7q9qDCX— shino (@choshinon) 2019年10月22日
即位礼正殿の儀の後皇居をまたがる形で虹ができるのは奇跡としか言えない pic.twitter.com/a3aqkNxG0h— ひびき (@hibikeeeeee) 2019年10月22日
即位礼正殿の儀が始まった途端、— 東京日野サンバルカン@ (@toyoda362) 2019年10月22日
皇居のあたりに虹がかかるとか富士山初冠雪とか…#即位礼正殿の儀 pic.twitter.com/3i2oUy94pe