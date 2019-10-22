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應驗草薙劍神話？　德仁即位儀式前「正巧」雨停彩虹出

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▲即位儀式前，天空放晴，出現大彩虹。（圖／翻攝自Twitter／zigokumaru）

▲即位儀式前，皇居上空突然放晴，出現大彩虹。（圖／翻攝自Twitter／zigokumaru）

記者趙正瑋／綜合報導

日本天皇德仁（Naruhito）22日舉行「即位禮正殿之儀」登基，即位儀式開始前，本來皇居附近一直下著雨，但天空突然放晴出現超大彩虹。皇位移交時，三件神器「八咫鏡」、「草薙劍」、「八呎瓊勾玉」都會傳承給下一任天皇。傳說中使用草薙劍時，會讓上方的天空開始降雨。

在日本的《古事記》記載中，沒有天神伊邪那岐，就沒有日本的誕生，伊邪那岐和伊邪那美兩兄妹都是從天浮橋飄然而下。連接天與地的橋樑「天浮橋」，有一說它其實指的是彩虹。而這次彩虹出現的時機也實在很巧合。

今日原本一直綿綿細雨，但是在新天皇即位儀式開始前，皇居的上方天空突然放晴，出現很大的彩虹，而且富士山迎來了初冠雪，也就是今年夏季之後首次積雪，引起網路上許多討論，許多網友認為這是吉祥的預兆。根據《朝日新聞》等報導，今年的「初冠雪」比往年平均遲22天，比去年則遲到26天。

「三神器」就是草薙劍、八咫鏡和八戶瓊勾玉，代表著天皇的儀式性角色。根據傳說，天照大神大約2700年前將三神器贈與孫子瓊瓊杵尊，賦予他統治世界需要的三項特質，草薙劍代表勇氣，八咫鏡代表智慧，八戶瓊勾玉代表仁慈，由每任天皇代代相傳。

天普大學（Temple University）學者庫克（Michael Cucek）表示，有一些學者相信，草薙劍不論是銅製或鐵製，都應為海外傳入，因為日本當時沒有金屬資源，八咫鏡很有可能來自漢帝國，而勾玉與朝鮮半島上新羅王國國王皇冠上的珠寶形制非常類似，「三件物品都指出與大陸有所關聯。」

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