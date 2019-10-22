工研院與竹市府攜手　自駕車新竹漁港正式上路

▲新竹市長林智堅參與揭牌啟動儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

未來正在轉動！台灣第一輛行駛在開放場域的自駕車「0001」，22日正式於新竹漁港上路，新竹市長林智堅與工研院副院長張培仁、機械所所長胡竹生、SEMI台灣區總裁曹世綸一起舉行揭牌啟動儀式，林智堅更搶先試乘自駕車繞行漁港，體驗無須交管的五大行車亮點，他表示，自駕車是下一個世代科技發展的核心，竹市擁有得天獨厚的高科技產業，肩負引領台灣科技發展的重任，將擔任產業界最強而有力的夥伴，打造科技產業更佳的發展環境，吸引產業扎根，增加竹市就業機會。

林智堅表示，很高興可以見證自駕車歷史性的時刻，新竹市致力串聯產學研資源與工研院攜手合作，在行政院長蘇貞昌大力支持下，爭取到「0001」號全國第一張自駕車牌，以真實道路新竹漁港作為自駕車測試的開放場域，「在中央的支持下，新竹漁港近年大幅改善，如今成為完善的自駕車測試環境」，他強調，在漁港內有各式運具，可以提供工研院蒐集到最完整的數據資料，作為自駕車發展最有力的後盾。

「新竹市提供開放場域協助自駕車淬煉升級，滿足國人需求與產業發展」，林智堅指出，科技始終來自於人性，新竹市積極推動智慧城市的發展，擁有得天獨厚的高科技產業與國家級研究機構，新竹市政府更積極推動竹科X產業園區，會當企業最佳的夥伴、助力與後盾，提供好的環境讓產業在竹市投資扎根，大家共同合作，從新竹出發，提供半導體產業強大發展動能，為台灣在世界爭光。

張培仁表示，新竹市近年來樣樣跑第一，連智慧城市與協助自駕車發展也跑第一，半年多來，在與新竹市政府合作下，於今年3月完成簽訂自駕車實驗運行合作備忘錄。且在4月共同向交通部提出測試計畫，在本院的自駕車通過封閉場域共64種情境功能測試驗證等必要程序後，於9月獲得交通部審核通過，順利取得全國首張「Taiwan No. 0001」的自駕車專用試車牌，他感謝新竹市政府提供這麼完善的場地啟動台灣第一輛在開放場域上路的自駕車以及營運測試平台。

今日自駕車揭牌暨試營運記者會在新竹漁港舉行，繞行新竹漁港，實際體驗無須交管的五大亮點，包含ACC自動跟車、行人衝出剎停、辨別隔壁車道車輛切入、閃避障礙物與腳踏車衝出等，展現工研院自駕車平順且舒適的操控性，現場另展示行動行控中心方便即時路狀掌控，以及多輛不同款式自駕車，透過全方位蒐集真實道路資訊及數據，在未來觀光接駁的應用及城市智慧交通的發展皆大有助益。