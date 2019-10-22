影／全台限量6萬個！麥當勞「美樂蒂萬用置物籃」開箱　手提出門Q爆

▲麥當勞美樂蒂萬用置物籃首度來台。（圖／記者蕭筠攝）



記者蕭筠／台北報導

將麥當勞「拎」回家！去年11月在日本一推出就造成轟動的「美樂蒂萬用置物籃」登台了，粉嫩又可愛的美樂蒂大頭外型，系著粉色蝴蝶結，打中一票少女們的心。置物籃的巧妙設計可容納一包麥當勞薯條及飲料，預計明日上午11時準時在全台麥當勞正式開賣，限量6萬個，售完為止。

▲麥當勞美樂蒂全台限量6萬個。（圖／記者蕭筠攝）

《ETtoday》先開箱「美樂蒂萬用置物籃」，盒內只有2條提袋及美樂蒂籃子，組裝部分十分簡單，若是作為提籃使用，只需先將2條提袋緊扣，接著把提袋兩旁的突起處扣在籃子內部兩邊，聽見「嗒」一聲，可愛的美樂蒂萬用置物籃就完成了；汽車置物籃部分則必須先將2條提袋的挖空圓圈處放進汽車的頭枕支架上，提醒有突出小孔的提袋需至於頂層，接著將提袋扣於籃子後方的突起處，一樣「嗒」一聲就立刻完成組裝。

超可愛的美樂蒂萬用置物籃有3種用法，包括手提、車掛或平擺，無論是拿來放保養品平擺在桌上、手提出門，或是帶去野餐都超吸睛。

▲美樂蒂萬用置物籃可當作汽車置物籃。（圖／業者提供）



此次，台灣麥當勞推出美樂蒂萬用置物籃，預計從明（23）日上午11時準時開賣，只要購買任何套餐，加價269元或單買319元，即可獲得超萌美樂蒂萬用置物籃拎，每份套餐限加購一個，每人、每次消費限購兩個。提醒美樂蒂萬用置物籃於24小時歡樂送、得來速、McCafe’專屬櫃台、數位自助點餐機、點心站及部分餐廳，不販售亦不適用。