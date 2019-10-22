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中信老臣涉賤賣總部再遭約談　松壽大樓疑不實鑑價差64億元

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▲▼中信購地弊案扯出案外案，檢調傳喚19名證人、辜仲諒心腹張明田及另外8名涉案人等出面應訊。（圖／記者趙永博攝）

▲檢調懷疑中信老臣張明田涉嫌賤賣集團總部大樓，造成中信金數10億元損失。（圖為資料照／記者趙永博攝）

記者劉昌松／台北報導

中信金前財政長張明田，日前才因涉將中信銀台南行舍賤賣給弟媳遭起訴，台北地檢署持續追查張在2015年間，另涉嫌以不實鑑價，將台北市信義區215億元的總部松壽大樓，調降成151億元賣出，北檢22日指揮調查局北機站，約談張等10人到案。

本件松壽大樓案是張明田所涉賤賣中信資產案之一，北檢先前已陸續起訴張涉在內湖購地時，先透過永約等公司投資土地，導致中信銀損失7億多元；另涉在2012年間，將中信銀的「北台南行舍」，以9千萬元超低價，賣給弟媳巫春香，4年後再以市價5.2億元轉賣，造成中信銀損失逾4億元價差。

對於檢調現在偵辦中的松壽大樓案，中信金在今年7月曾提過出說明指出，原松壽大樓內的「新舞臺」因遭台北市政府評定為文化景觀，並要求未來興建大樓必須保留並重現風貌，造成可使用空間減縮而影響投標意願與價值。

另在該作業過程中，台北市不動產景氣已不若先前蓬勃，投標情形也不如預期，2次流標後，為求順利標售，於是參照外部獨立鑑價公司所出具的專業意見，逐步將出售底價自215億餘元，經過2次調整，最終調整為151億餘元，並經公司決策流程充分討論，呈請董事會決議後進行。

夜深了，千萬別讓腦公看到！

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