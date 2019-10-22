蘇俊豪理念不合宣布退黨　民進黨引馬丁·路德名言：和諧社會非爭議消失

▲雲林縣議會副議長蘇俊豪22日突然提出退黨申請書宣布退出民進黨，強調退黨原由是對於民進黨部分政策無法認同。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者陶本和／台北報導

雲林縣議會副議長蘇俊豪22日宣布，因「政策無法認同」退出民進黨。對此，民進黨中央黨部表示十分遺憾，並喊話在台灣改革與進步道路上，期盼黨內同志能堅持信念，守護價值。

蘇俊豪22日突然提出退黨申請書宣布退出民進黨，強調退黨是對於過去4年民進黨部分政策無法認同，至於2020年總統、立委選舉支持對象，不是政黨輪替為主，如果上位者做得好，不輪替又何仿，如果做不好，輪替也沒意思，呼籲應多聽基層諫言建議。

他表示，從公投那時刻起萌生退黨想法，因當時碰上議長選舉事件處分停權6個月，怕被誤會是因為不滿停權處分而退黨，因此暫緩申請，處分之事依黨中央裁示，合不合理都予以尊重，並等到7月3日執行完畢。

他表示，從公投那時刻起萌生退黨想法，因當時碰上議長選舉事件處分停權6個月，怕被誤會是因為不滿停權處分而退黨，因此暫緩申請，處分之事依黨中央裁示，合不合理都予以尊重，並等到7月3日執行完畢。

對此，民進黨中央黨部表示，感到十分遺憾，不過也引用馬丁·路德·金博士曾說過的，「一個和諧的社會，不是爭議的消失，而是公義的彰顯。」

民進黨強調，在台灣改革與進步的道路上，民進黨盼望黨內同志能堅持信念，守護價值，就像每一位曾經為台灣民主堅持努力過的前輩一樣。

但是，地方人士透露，蘇俊豪去年在正副議長選舉時把票投給國民黨，差點被民進黨開除黨籍，此事積怨已久，早就醞釀要退黨。

地方人士說，其實蘇俊豪還有副議長可以當，也是因為國民黨幫忙，不然以民進黨的實力，蘇俊豪很難繼續當副議長，這是相互給面子，民進黨就要這樣開除他，他當然會有不滿情緒。