　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

百歲爺奶安養院慶生！東森副總裁廖尚文祝壽獻唱意外大圈粉

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 廖尚文，東森慈善基金會到翠柏新村關懷老人，翠柏新村 ，東森慈善基金。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團副總裁廖尚文(圖中著西裝者)帶領東森購物、東森慈善基金會等眾多義工，前往汐止翠柏新村安養中心為爺爺奶奶慶生。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

為關懷銀髮族健康，東森集團副總裁廖尚文今（10/22）下午偕東森購物、東森慈善基金會齊赴汐止翠柏新村安養中心，陪伴一群平均年齡高達80歲的爺爺奶奶們歡樂慶生，同時透過東慈志工陪同，眾人歡唱生日快樂歌，祝福9、10月生日的爺爺奶奶們健康長壽。副總裁廖尚文為展現祝壽誠意，更親自獻唱台語經典歌曲《望月想愛人》，高亢有力的好歌喉將爺爺奶奶瞬間圈粉，頻呼安可後再度獻唱《甜蜜蜜》，融化眾人耳朵。

▲▼ 東森慈善基金會到翠柏新村關懷老人，翠柏新村 ，東森慈善基金。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森副總裁廖尚文親自獻唱歌曲，好歌喉瞬間將爺爺奶奶們圈粉。

安養院內的壽星爺奶紛紛別上金邊紅花添喜氣，一同站在東森購物準備3位數字的百歲祝壽蛋糕前，接受眾人祝福，從不缺席東森公益活動的主持人增釗、玉雙也輪番祝賀爺爺奶奶們福如東海、壽比南山，現場氣氛熱絡活躍、令人驚嘆這群高齡長者們的硬朗，而93歲的壽星宮爺爺許願祝在場所有人健康愉快，90歲的吳邱奶奶則是希望翠柏新村長長久久。

▲▼ 東森慈善基金會到翠柏新村關懷老人，翠柏新村 ，東森慈善基金。（圖／記者徐文彬攝）

▲有好歌聽、有節目看，讓爺爺奶奶們大讚活動高規格，直呼：希望東森常來。

▲▼ 東森慈善基金會到翠柏新村關懷老人，翠柏新村 ，東森慈善基金。（圖／記者徐文彬攝）

▲活動現場相當歡樂，令爺爺奶奶們笑得合不攏嘴。

東森購物主辦的慶生會活動相當精彩，讓翠柏新村的爺爺奶奶大讚：「前所未見的高規格，陣容相當豪華，希望你們常常來！」這次邀請到鼓霸樂團演奏民謠組曲，直接在現場當起那卡西伴奏、關懷小丑陪伴哼哼唱唱帶動歡樂氣氛，以及現代媽咪合唱團陪長輩們合唱《玫瑰玫瑰我愛你》、《媽媽請妳也保重》，除了用心準備的節目還帶來小禮物，讓上台一起歡唱的長輩都能收到一支玫瑰花，及美吾髮贊助的BIO5染髮霜，讓愛美、愛表演的爺奶們時時保有一顆年輕的心。

▲▼ 廖尚文，東森慈善基金會到翠柏新村關懷老人，翠柏新村 ，東森慈善基金。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團副總裁廖尚文祝福長者健康，希望更多人一同關注銀髮族議題。

東森集團副總裁廖尚文表示，「東森集團長期致力於公益，過去多以關注偏鄉、部落及原住民議題為主，而近年觀察到台灣社會全面步入高齡化，因此特別著眼於銀髮族的健康與幸福，數度走訪全台安養中心關懷長者，希望透過行動力發揮影響力，邀請更多人一同關注銀髮族議題。而今天我們也帶來了東森購物的自家商品、吳宗憲代言的優適活敏捷膠原錠送給在場的所有長輩，希望透過知名大藥廠出品的保健食品，讓長輩們動作靈活不卡卡，守護長者健康。」

▲▼ 東森慈善基金會到翠柏新村關懷老人，翠柏新村 ，東森慈善基金。（圖／記者徐文彬攝）

▲營養師指導爺爺奶奶簡易保健操。

營養師林岑穎也到場與大家分享保養新知，指導大家「優適活敏捷膠原錠」的吃法，並提醒爺爺奶奶們由於安養中心位於山區，時序進入秋冬往往早晚溫差大、氣溫較涼、濕度又高，銀髮族更要時不時保養關節健康，並指導爺爺奶奶關節操，透過幾個簡單的動作動一動、適度伸展一下，就能舒活筋骨更健康。

▲▼ 廖尚文，東森慈善基金會到翠柏新村關懷老人，翠柏新村 ，東森慈善基金。（圖／記者徐文彬攝）

▲翠柏新村安養中心組長陳燕惠(右)致贈感謝狀予副總裁廖尚文(左)。

翠柏新村安養中心位於汐止山區，大約有210百名平均年齡高達80歲的爺爺奶奶，同時也有2~3位百歲人瑞，在好山好水的山林之間安享晚年，翠柏新村安養中心組長陳燕惠表示：這是我們第一次有公益團體如此大陣仗參與陪伴，還帶來眾多精采的表演節目，相當感謝東森購物及東森慈善基金會的用心，讓爺奶們在美妙的音樂聲、歡笑聲中度過一個愉快的午後時光。

ET快訊
快訊／台北驚傳墜樓意外！3歲童「國宅墜落」撞地…無生命跡象
快訊／蛋襲韓國瑜案警方3天逮到人　2嫌落網坦承犯行
蔡英文展談判專家本色！沉住氣忍2天　3劇本反擊「陳同佳案」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

東森赴北區老人之家陪長輩玩氣球、唱歌　銀髮同樂會加碼送健康

王令麟帶領東森購物、東森慈善投入「愛的早餐」花蓮縣長贈獎道謝：12年不曾間斷

助宜蘭聖嘉民守護弱勢童　王令麟：愛心公益平台幫募物資

超佛水餃老闆現身！長期提供160份老人餐　東森樂當愛的大平台

百歲爺奶安養院慶生！東森副總裁廖尚文祝壽獻唱意外大圈粉

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

遊樂園驚見「印地安活屍」亂舞 鬼王陪玩設施...遊客驚呆：超逼真

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

超養眼！雷神半裸舉啞鈴健身　烈陽下狂曬大肌肉...少女們流口水啦

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

宜蘭翁回收「切鐵管」爆炸慘死　國軍比對竟是F-16戰機火箭彈！

百歲爺奶安養院慶生！東森副總裁廖尚文祝壽獻唱意外大圈粉

匯流民調／台中立委三腳督　「郭柯聯軍」29.8％緊追沈智慧

快訊／台北驚傳墜樓意外！3歲童「國宅墜落」撞地…無生命跡象

12強／劉致榮崛起　謝長亨：讓投手養成有另一思考方向

全運會／謝喜恩隔5年終於破跳遠個人最佳　6M19摘金成歷年第七

史上最威的開箱文　彰警150輛新警車最壯觀

遭漫威巨星嗆：你這孬種！　黃明志爆氣「不爽來啊」放話大鬧美國

專訪／李縉穎要推「新創專法」　把郭董意志帶進立法院

武術世錦賽　黃詠晨南刀鍍銀

注意！擴大修法前的汰舊換新大型車　補退貨物稅申請期限只到12／16

第4代Honda FIT提前曝光！日規4車型、新增1.5升油電動力

國道三寶恐怖鬼切3連撞　秒催油門逃！一公里後才停

公益熱門新聞

美麗愛心！長榮空姐自拍年曆行善

東森副總裁獻唱！為百歲爺奶慶生

願望認購！　喜願基金會辦晚宴助重症病童

王令麟助宜蘭聖嘉民守護弱勢童

東森赴北區老人之家辦銀髮同樂會

王令麟感謝各界齊力送愛部落17年

「小孩以為我要拋棄他」　單親媽靠台北家扶團聚

愛心認捐差一點 　快來完成學童的願望

超佛水餃老闆長期送160份老人餐

音樂會門票滯銷！偏鄉孩子好失落

黃寶慧樂捐福祉車　爸爸開心哭了

4步驟關懷愛奇兒家庭！幫助父母勇敢走出來

詹詠然：慈善是非常偉大的事業

兩岸小天使「「射箭＋踢球」畫完美句點

更多熱門

相關新聞

世界廣澤尊王文化季盛大登場

世界廣澤尊王文化季盛大登場

由台南市下林玉聖宮所主辦的2019第1屆世界廣澤尊王文化季活動，10月22日接駕、啟香後正式盛大登場，為期1個月的文化季活動，不僅有來自對岸的祖廟福建南安「詩山鳳山寺廣澤尊王」跨海來台巡香賜福，並結合大型藝文表演、演唱以及低收入戶物資發放，豐富多元，堪稱廣澤信仰嘉年華。

新北電腦活化　弱勢族群新希望

新北電腦活化　弱勢族群新希望

磐石集團千里傳愛連十年愛送偏鄉

磐石集團千里傳愛連十年愛送偏鄉

東森天美仕計畫開拓中國大陸、東南亞市場

東森天美仕計畫開拓中國大陸、東南亞市場

王令麟：5年內進入直銷市場前5大

王令麟：5年內進入直銷市場前5大

關鍵字：

公益愛心雲東森慈善東森購物銀髮關懷翠柏山莊優適活

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

她餵葡萄給狗吃　嘴唇一半也被吃掉

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

余苑綺吃蔬果愛運動「33歲卻直腸癌3期」！罹癌主因曝

余苑綺不菸不酒…33歲患直腸癌3期！熬過12次化療又擴散

智齒劇痛9個月　38歲男家中上吊

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

泰王令：剝奪詩妮娜貴妃一切頭銜

更多

最夯影音

更多
「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感
男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面