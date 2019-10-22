百歲爺奶安養院慶生！東森副總裁廖尚文祝壽獻唱意外大圈粉

▲東森集團副總裁廖尚文(圖中著西裝者)帶領東森購物、東森慈善基金會等眾多義工，前往汐止翠柏新村安養中心為爺爺奶奶慶生。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

為關懷銀髮族健康，東森集團副總裁廖尚文今（10/22）下午偕東森購物、東森慈善基金會齊赴汐止翠柏新村安養中心，陪伴一群平均年齡高達80歲的爺爺奶奶們歡樂慶生，同時透過東慈志工陪同，眾人歡唱生日快樂歌，祝福9、10月生日的爺爺奶奶們健康長壽。副總裁廖尚文為展現祝壽誠意，更親自獻唱台語經典歌曲《望月想愛人》，高亢有力的好歌喉將爺爺奶奶瞬間圈粉，頻呼安可後再度獻唱《甜蜜蜜》，融化眾人耳朵。

▲東森副總裁廖尚文親自獻唱歌曲，好歌喉瞬間將爺爺奶奶們圈粉。

安養院內的壽星爺奶紛紛別上金邊紅花添喜氣，一同站在東森購物準備3位數字的百歲祝壽蛋糕前，接受眾人祝福，從不缺席東森公益活動的主持人增釗、玉雙也輪番祝賀爺爺奶奶們福如東海、壽比南山，現場氣氛熱絡活躍、令人驚嘆這群高齡長者們的硬朗，而93歲的壽星宮爺爺許願祝在場所有人健康愉快，90歲的吳邱奶奶則是希望翠柏新村長長久久。

▲有好歌聽、有節目看，讓爺爺奶奶們大讚活動高規格，直呼：希望東森常來。

▲活動現場相當歡樂，令爺爺奶奶們笑得合不攏嘴。

東森購物主辦的慶生會活動相當精彩，讓翠柏新村的爺爺奶奶大讚：「前所未見的高規格，陣容相當豪華，希望你們常常來！」這次邀請到鼓霸樂團演奏民謠組曲，直接在現場當起那卡西伴奏、關懷小丑陪伴哼哼唱唱帶動歡樂氣氛，以及現代媽咪合唱團陪長輩們合唱《玫瑰玫瑰我愛你》、《媽媽請妳也保重》，除了用心準備的節目還帶來小禮物，讓上台一起歡唱的長輩都能收到一支玫瑰花，及美吾髮贊助的BIO5染髮霜，讓愛美、愛表演的爺奶們時時保有一顆年輕的心。

▲東森集團副總裁廖尚文祝福長者健康，希望更多人一同關注銀髮族議題。

東森集團副總裁廖尚文表示，「東森集團長期致力於公益，過去多以關注偏鄉、部落及原住民議題為主，而近年觀察到台灣社會全面步入高齡化，因此特別著眼於銀髮族的健康與幸福，數度走訪全台安養中心關懷長者，希望透過行動力發揮影響力，邀請更多人一同關注銀髮族議題。而今天我們也帶來了東森購物的自家商品、吳宗憲代言的優適活敏捷膠原錠送給在場的所有長輩，希望透過知名大藥廠出品的保健食品，讓長輩們動作靈活不卡卡，守護長者健康。」

▲營養師指導爺爺奶奶簡易保健操。

營養師林岑穎也到場與大家分享保養新知，指導大家「優適活敏捷膠原錠」的吃法，並提醒爺爺奶奶們由於安養中心位於山區，時序進入秋冬往往早晚溫差大、氣溫較涼、濕度又高，銀髮族更要時不時保養關節健康，並指導爺爺奶奶關節操，透過幾個簡單的動作動一動、適度伸展一下，就能舒活筋骨更健康。

▲翠柏新村安養中心組長陳燕惠(右)致贈感謝狀予副總裁廖尚文(左)。

翠柏新村安養中心位於汐止山區，大約有210百名平均年齡高達80歲的爺爺奶奶，同時也有2~3位百歲人瑞，在好山好水的山林之間安享晚年，翠柏新村安養中心組長陳燕惠表示：這是我們第一次有公益團體如此大陣仗參與陪伴，還帶來眾多精采的表演節目，相當感謝東森購物及東森慈善基金會的用心，讓爺奶們在美妙的音樂聲、歡笑聲中度過一個愉快的午後時光。