「陳同佳案」馬英九落淚　卓榮泰：政府不因馬幾滴眼淚喪失立場

記者游芳男／宜蘭報導

前總統馬英九，22日為「陳同佳案」哽咽流淚，痛批評蔡政府高喊主權，卻放棄司法管轄權。民進黨主席卓榮泰則是反擊說：馬眼淚流的不是時候，政府不因馬的幾滴眼淚，就喪失自己堅持的立場。

▲卓榮泰（圖左2）在宜蘭表示，政府對「陳同佳案」，不會因馬英九幾點眼淚而失立場。（圖／記者游芳男翻攝）

「流幾滴眼淚！不是就可以改變人民對馬前總統的想法」22日在宜蘭參訪阮義忠台灣故事館及宜蘭人故事的民進黨主席卓榮泰說，又看到馬的眼淚，會讓民眾想起，2009年8月莫拉克颱風，災民圍著馬請求救助時，馬只冷冷地說，「我不是來了嗎？你們不是看到我了嗎？等我講完再來救你們」，馬這些話當時在人民心中印象已定位了，不是現在用幾滴眼淚就可以改變人民對馬的印象。

卓榮泰指出，政府更不因為馬的幾滴眼淚，就喪失國家主權與司法獨立堅持的立場，「陳同佳」的案子，行政院、法務部與陸委會都以堅持我國主權尊嚴與司法獨立、兼顧香港政府對此案是不是能夠行使司法管轄權等原則，而不是任何一方單邊主義的選擇性辦案。

「目前，仍有很多滯留在其他地區與國家，對我國經濟傷害很大，或重大的刑事案件，都不能夠引用雙方的司法互助協議，來使犯人回來受審，卻只有陳同佳案，單獨能夠回來投案，顯然是單邊國家單邊主義的選擇性辦案，背後一定有中國的策略與目的，國家應該要在國家主權與司法尊嚴上更慎防此案。」