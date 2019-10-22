又槓農委會！韓國瑜籲提高玉米價格：我講出去的話，農委會馬上會想辦法



▲國民黨總統參選人韓國瑜到嘉義。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／嘉義報導

國民黨總統參選人韓國瑜，全力準備2020年總統大選，請假展開傾聽之旅，目前來到嘉義，22日下午到御良田玉米生產合作社農業進行座談，針對秋行軍蟲帶來的疫情，他呼籲農委會提出補助辦法，另外也提出玉米價格應提高，韓國瑜說，「反正我講出去的話，大家放心，農委會馬上就會想辦法，全部台灣所有的大部分媒體，所有政府只看沒有頭髮的韓國瑜。」

▲看秋行軍蟲疫情 。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜到嘉義縣義竹鄉進行農業座談，先到玉米田巡視，了解秋行軍蟲帶來的疫情，針對秋行軍蟲，他呼籲農委會要提出一套補助辦法，也會和國政顧問團列入討論。

韓國瑜說，「玉米始終為固定價格，通通是9塊錢，我們覺得不太合理，應該要酌予提高，我們希望農政單位的注意，玉米農權益受損，另外，我們也會研究，反正我講出去的話，大家放心，農委會馬上就會想辦法，全部台灣所有的大部分媒體，所有政府只看沒有頭髮的韓國瑜。」

▲民眾呼提同婚議題。（圖／記者賴君欣攝）

不過現場開放農民提問時，突然有人說，「通過同婚，我希望韓上總統後，要同婚者死掉後不能列入祖先牌位」，此言論引起底下民眾歡呼，但韓國瑜臉上並無太多表情，先低頭看資料，後面回答問題時，也無針對同婚議題回答。