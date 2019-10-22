Google Pixel 4人氣爆棚　台灣大統計：「如此橘」預約/預購最搶手

▲根據台灣大統計，此次的Google Pixel 4/4XL預購/預約數量爆棚，且以「如此橘」最為搶手。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Google Pixel 4系列新機即將於本週四（24日）開賣，今年的實體電信通路找上了台灣大獨家販售；台灣大表示，旗下全通路預約、預購數量爆棚，其中又以「Pixel 4 128G 如此橘（限量版）」最搶手。

Pixel 4系列手機總共有「純粹黑」、「就是白」、「如此橘」三種顏色選擇；根據台灣大統計，限量版的「如此橘」銷售佔近4成最高，「純粹黑」與「就是白」則不分軒輊皆3成左右。

容量方面，有超過5成消費者選擇Pixel 4 (128G) 和Pixel 4 XL(128G)；估計近6成消費者偏愛6.3吋大螢幕的Pixel 4 XL(64G)和Pixel 4 XL(128G)，顯見大容量、大螢幕已成市場主流。

值得注意的是，10/24開賣當天上午11:30，於信義威秀旗艦門市成功申辦Pixel 4專案的前30名排隊民眾，都可獲得Google最新一代智慧音箱Nest Mini（市價1,785元）乙台。不過，由於Nest Mini年底才正式上市，因此，搶先獲得早鳥禮的幸運兒，屆時可留下相關聯絡資訊，待貨到後，台灣大將會直接宅配至指定收件地址。