主計總處：20至24歲者失業率最高　主因是在職場調適階段

▲ 行政院主計總處。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（22）日公布9月勞動供需市場統計，調查結果9月失業率為3.8%，較上個月下降0.09百分點，較上年同月則升0.04個百分點。其中20至24歲者失業率為12.86%，主計總處分析，主要是大多為初次尋職，且處在職場調適階段，因此失業率較高。

主計總處指出，9月失業人數為45萬5千人，較上個月減少1萬1千人，其中因應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職失業者減少5千人，因季節性或臨時性工作結束而失業者亦減5千人，與去年同月比較，失業人數增加8千人。1至9月失業人數平均為44萬6千人，較上年同期增加6千人。

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如果按教育程度來看，以大學程度者失業率5.57%最高，高中（職）及研究所分別為3.47%及3.02%。另外，若以年齡層觀察，15至19歲者失業率10.47%，20至24歲者12.86%，多為初次尋職，且處職場調適階段，導致失業率較高；25至29歲者失業率為6.87%。

不過，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨今透露，目前人力資源調查教育程度的定義，是參照內政部戶籍人口統計來做的，各級教育程度含畢業者及在學或肄業者，舉例來說，還在念研究所的研究生，且尚未取得學位者，就是歸納在研究所教育程度，但在OECD的定義中，教育程度僅含畢業者，不含在學或肄業者。

因此，潘寧馨也說，為了與國際接軌，自明年1月起將會依照OECD教育程度定義，擴充在學狀況問項，也就是說明年開始，將會有另一個按照OECD定義所調查出來的人力資源調查教育程度數據。