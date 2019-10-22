卓榮泰盼蘇俊豪打消退黨念頭　留下來為2020大選加油

▲卓榮泰。（圖／記者游芳男翻攝）



政治中心／綜合報導

雲林副議長蘇俊豪22日宣布退出民進黨，同時也辭掉雲林縣2020蔡英文總統暨立委聯合競選總部總督導一職。對此，民進黨主席卓榮泰表示，現在這個時間點是全黨需要一起努力的時候，「還是希望蘇副議長打消退黨念頭。」

蘇俊豪在退黨聲明中指出，因民進黨執政近四年來所主張，同婚立法、一例一休、年金改革溯及既往、老舊柴油車汰換、蒜頭大量進口等政策，忽略基層人民真實感受，理念差異甚大，所以正式向雲林縣黨部提出退黨申請，並辭去雲林縣2020蔡英文總統暨立委聯合競選總部總督導一職。

蘇俊豪退黨是否與參選立委有關？卓榮泰表示，據他瞭解蘇俊豪沒有參選的打算，更讚他是民進黨難得據有副議長身分的同志，還是希望他能留下來為總統蔡英文連任跟地方選舉加油。

近日民進黨立委不分區名單風波四起，卓榮泰說，希望在區域立委提名的努力，可以延續到不分區立委提名，之後會在兩週內加速討論，來確定不分區的人選與排序，希望民眾支持。

▲雲林縣議會副議長蘇俊豪22日突然提出退黨申請書宣布退出民進黨。（圖／記者蔡佩旻攝）



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