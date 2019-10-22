明基/佳世達參加印尼國際醫療展　積極拓展東協醫療市場

▲明基透析展出人工腎臟血液透析器。（圖／佳世達提供）

記者姚惠茹／台北報導



明基/佳世達集團今（22）宣布率集團旗下的明基透析、明基口腔、怡安醫療器材，10月23日至10月26日赴印尼雅加達參加「第31屆印尼國際醫療展覽會INDONESIAN HOSPITAL EXPO」，其中明基透析的人工腎臟、明基口腔的數位牙材等都是首度參展，希望積極拓展當地醫療市場。



明基/佳世達表示，印尼是全球人口數排名第四的國家，總人口約2.6億人，占東協國家人口約四成，醫療是印尼政府國家發展的優先事項，以及公眾對醫療保健和社會狀況的意識增強，未來市場成長潛力不容小覷。

▲明基口腔展出手術導板。（圖／佳世達提供）



雖然印尼醫療內需市場快速崛起，但當地醫療資源仍處於供需不平衡中，顯示印尼在醫療設備與醫療照護人力資源相當不足，近年來在政府支持下，醫療產業投資的規模將持續擴大，根據 Ken Research 報告指出，2017年醫材市場規模約9.3億美元，2017-2022年CAGR為9.6%。



佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示，目前印尼多數醫療器材仍是仰賴進口，依存度超過95%，這代表當地醫材產業尚未蓬勃發展，明基/佳世達集團致力於研發及創新，擁有成熟的生產技術，並提供優良的品質，性價比遠高於歐美一線廠牌，產品在當地極具競爭優勢。

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▲怡安醫療展出輸液三通閥。（圖／佳世達提供）



楊宏培指出，明基/佳世達集團佈局東南亞市場多年，在印尼已有長期穩定配合的代理商，憑藉著對於當地市場狀況的掌握及對於法規申請流程的熟悉，可進一步縮短BenQ醫療產品在當地的上市時間，自2015年起至今，已銷售手術燈台產品超過百餘台，遍佈各級公私立院所。



這次參展將由明基醫療艦隊中的明基透析展出人工腎臟、明基口腔提供植牙相關產品、怡安醫療則主推醫用耗材，期望能更深入瞭解當地市場，積極尋找合作夥伴。



第31屆印尼國際醫療展覽會INDONESIAN HOSPITAL EXPO吸引820家企業參展，估計將有40,000多人次來參觀，此展會得到印尼政府機關及醫療院所的大力支持，是印尼最專業、最具指標性的醫療展。