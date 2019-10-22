3年什麼都A！涉侵占公款74萬　社區管委會總幹事被訴

▲桃園市莊姓男子自2014年至2017年擔任桃園區某社區總幹事期間，涉嫌侵占管委會公款74萬餘元。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市莊姓男子擔任桃園區某社區3年總幹事期間，遭指控將社區繳付管理費、機車停車租金、舊衣回收回饋金等費用侵占，管委會察覺帳目短少大筆費用才驚覺總幹事涉嫌監守自盜，清查後總計多達74萬餘元，立即報警處理並予以解聘，莊男偵訊時坦承侵占社區公款，檢方22日偵結依業務侵占罪提起公訴。

檢警調查，70歲的莊姓男子於2014年間至2017年間受雇於桃園區某社區管委會擔任總幹事，根據管委會指控，莊在擔任總幹事期間，涉嫌將住戶繳交的管理費、機車停車位租金、舊衣回收回饋金等費用未存入管委會帳戶內，管委會在住戶大會上查出帳目與收入不符，才驚覺總幹事莊姓男子涉嫌侵占管委會公款。

管委會委員清查財務報表查出，莊男涉嫌侵占管委會管理費用計71萬餘元、機車停車位租金1萬4千餘元、舊衣回饋金1萬5千元，總計74萬餘元，因此立即將莊男解職，並報警處理；莊男坦承侵占管委會公款之事實，檢方根據管委會提出社區財務報告、租金收入、管委會帳冊等資料佐證，確認莊男犯行明確，偵結依業務侵占罪嫌提起公訴。

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