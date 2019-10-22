母控老師公然霸凌自閉兒！泣訴被當人球逼轉校：不知未來能去哪裡？

▲台中東汴國小（圖）把學生當人球互推，學生的受教權益受損。（圖／翻攝頭汴國小網頁）

圖文／周刊王

罹患輕度自閉症的八歲男童「小蝦米」，原就讀台中市東汴國小，但才兩天就被校方要求轉學。媽媽求情後獲得伴讀機會，但導師卻在媽媽面前，引導全班同學言語霸凌小蝦米，校長還宣稱這是導師經營班級的方式，媽媽難過地說，「我真的不知道未來我們能到哪裡去？」

小蝦咪媽媽控訴，導師竟在自己面前率領學生，抱怨小蝦米「妳的孩子很難教，請轉學」，校長也一旁嗆聲：「你們進來，其他家長連署要退學！」小蝦米媽媽心痛地說：「從一開始的拒絕到歧視，然後到對我們不公。」

媽媽說，小蝦米上小學前經台中市教育局專家評估，不必就讀特教班，可到普通班級接受融合教育，因緣際會才申請到東汴實驗國小就讀二年級。

沒想到校方在第二天放學時就說小蝦米「試讀」沒通過，校方與媽媽面談後，直指小蝦米不適合學校課程，希望她們轉學，媽媽打電話向教育局抱怨此事，但教育局卻遲遲未處理。

東汴實小校長朱秀麗宣稱，「因為我們是被實驗教育法綁著，我們實驗教育一定要到一個規格，不然評鑑不通過，評鑑不過要寫報告，在這樣實驗教育體制、在這樣學習氛圍、這樣學習環境不適合他。」

台中市府教育局長楊振昇已開會為由，指派主秘王淑懿回應，她坦承，陳姓導師根本不該用教導普通生方式引導，應由特教生方式引導，加上雙方缺乏溝通，才爆發人球疑雲，但現在已轉到頭汴國小就讀。

王淑懿說，東汴實驗國小強調混齡教學，其實跟一般學校不同，但校方也不能以實驗教育法來推託，應做好細緻溝通，再讓家長自行評估。

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