衝新南向！輸銀資本額僅300多億元　財長支持增資

▲輸銀今日公布新南向的成績。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部長蘇建榮今（22）日參加輸出入銀行所舉辦的「立足台灣，傲視國際，連線新南向！」成果發表，並表示，輸銀扮演推提供廠商融資需求、推動經濟與出口發展等重要角色，需要充沛的資金，目前輸銀的資本額306億元，確實偏少，的確要思考是否要擴大的問題。

輸銀舉辦新南向成果發表，輸銀理事主席林水永表示，輸銀很積極推動新南向的任務，從105年到108年9月近3年來總承作量1378億元，每年大約450億元。

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林水永表示，其他商業銀行也要從事新南向的業務，但是都沒有KPI（考績）的壓力，但是行政院每年都會給輸銀KPI的指標，融資的年增率達4.95%、保證要達2%、保險則要成長5%。不過，今年前9月新增195億元、保證33億元、保險188億元，皆超過雙位數的成長。

蘇建榮致詞時則表示，輸銀主要目的就是促進出口貿易、發展經濟兼顧推廣促進貿易政策，過去40年來扮演很重要的角色，在企業出口貸款、保證與輸出保險上提供服務，協助企業對外拓展與活絡國家經濟。蘇建榮說，40年來，輸銀也面臨多次的國際經濟與金融局勢的動盪考驗，扮演起政府政策銀行的功能，促進出口成長經濟、擴大廠商海外發展，對經濟有很大的貢獻。

這三年來，政府推動新南向政策，輸銀提供廠商需要融資、保證全面性的資源，105年至今年9月新南向總共核貸金額637億元，保險674億元，建立對外轉融資的關係，拓展我國經濟實力與競爭力。蘇建榮說，如果輸銀要繼續扮演這樣的角色，也要有充分的資金，目前輸銀的資本額只有306億元，財政部支持輸銀增資，但是也要行政院支持。

蘇建榮接受媒體採訪時提到，對於財政部國營事業如果要增資，需要主計總處框列整體預算得額度，涉及預算額度內框列的問題，而今年輸銀已經進行增資了，他認為，輸銀的資本額要逐步的擴大，並非短期間之內一步到位。