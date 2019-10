母拿「遺願清單」替病逝女兒募資…善款超過千萬　警翻案：她根本沒病

▲特納被依13項刑事罪名起訴。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國科羅拉多州一名母親特納(Kelly Renee Turner)聲稱自己的7歲女兒奧利維亞(Olivia Gant)患有多種疾病,並四處募款籌措醫療費,而女兒在2017年死後,她也公佈女兒的「遺願清單」,希望大眾可以捐款幫助女兒完成心願。結果特納去年帶著大女兒就醫,說她出現「骨頭痛」的症狀,醫生診斷無異後,開始對奧利維亞的死因起疑。警察調查後發現,這一切都是場騙局。

美聯社報導指出,現年41歲的特納以奧利維亞患有多種疾病為名,對外募集大筆醫療費,並在奧利維亞死後公布「遺願清單」繼續募資,粗估獲益金額高達54萬美元(約台幣16524萬元)。根據起訴書,特納去年再次帶著大女兒就醫,並向醫生表示女兒出現骨頭痛的症狀,結果醫生診斷後發現並無異,進而對奧利維亞的死因起疑。

