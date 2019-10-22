母拿「遺願清單」替病逝女兒募資…善款超過千萬　警翻案：她根本沒病

▲特納被依13項刑事罪名起訴。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國科羅拉多州一名母親特納（Kelly Renee Turner）聲稱自己的7歲女兒奧利維亞（Olivia Gant）患有多種疾病，並四處募款籌措醫療費，而女兒在2017年死後，她也公佈女兒的「遺願清單」，希望大眾可以捐款幫助女兒完成心願。結果特納去年帶著大女兒就醫，說她出現「骨頭痛」的症狀，醫生診斷無異後，開始對奧利維亞的死因起疑。警察調查後發現，這一切都是場騙局。

美聯社報導指出，現年41歲的特納以奧利維亞患有多種疾病為名，對外募集大筆醫療費，並在奧利維亞死後公布「遺願清單」繼續募資，粗估獲益金額高達54萬美元（約台幣16524萬元）。根據起訴書，特納去年再次帶著大女兒就醫，並向醫生表示女兒出現骨頭痛的症狀，結果醫生診斷後發現並無異，進而對奧利維亞的死因起疑。

How a medical system was played: Olivia Gant death: Colorado mom blaming ‘terminal cancer’ for 7 year old daughter’s death charged w/ murder https://t.co/j35OiAxUnN #Kelly Renee Turner #Olivia Gant #Munchausen syndrome by proxy — Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) October 21, 2019

調查人員表示，奧利維亞生前都使用鼻胃管，2017年7月被科羅拉多兒童醫院診斷為營養不足，但幾名接受調查的醫生也說，奧利維亞並沒有出現疾病末期的症狀，但當初醫生卻准許中止奧利維亞的維生系統，讓特納帶著奧利維亞回家進行臨終治療，並簽署放棄急救同意書。目前法醫也說，從奧利維亞的屍檢報告來看，並沒有任何疾病狀況。

特納目前被控兒童虐待、竊盜、詐欺等13項刑事罪名，尚未准許保釋，社福機構也已經把大女兒帶離。調查人員透露，他們懷疑特納患有孟喬森症候群（Munchausen syndrome），這類患者會假裝有病，甚至主動傷害自己或他人，以取得同情的心理疾病。

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