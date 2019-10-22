綠議員圍攻逼問韓國瑜優點　侯友宜：我只檢討自己

▲新北市長侯友宜答詢，民進黨新北市議員質疑「安居樂業」淪為選舉口號。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

民進黨團總召何博文22日在市政總質詢時要求新北市長侯友宜講出國民黨總統參選人韓國瑜的優點，侯友宜則面露尷尬表示，他只檢討自己，不會批評別人，請議員挑他的缺點，對新北市民比較有幫助。

侯友宜日前表示會在總質詢後「扮演好自己的角色」開始加入輔選的行列，因此，何博文質詢時指出，「聽說市長總質詢完後，就要全力為韓國瑜輔選，不過現在市長拚市政拼到感冒，難道還要輔選請假？」不過政黨政治立場，去幫忙議會不會多說什麼，只要嚴守份際就不會干涉。

但被要求說出「韓國瑜優點」或值得稱讚、學習的市政時，侯友宜一時答不出來，何博文要求他至少說出一項，否則縣市長施政滿意度第7名去幫倒數1名的，讓新北市的面子掛不住，侯則答詢表示，他只檢討自己，不會去講別人的好或壞。

侯友宜說，請議員挑他自己的缺點，對新北市民比較有幫助，每一個人都有他的優點與缺點，包括自己在內缺點還比優點多，現在他把心力擺在新北市政上，高雄的大小事情比較少去琢磨。

侯友宜強調，他當下最重要的面對議會質詢，議員關心的事情他最好最重要，他一切工作方向以市政為最大考量，他是新北市長，其他都是其次問題。除此之外，民進黨新北市議員也質疑「安居樂業」淪為選舉口號，多項承諾選民的市政皆未實現，但在侯友宜一一答詢後，黨團就將諷刺侯友宜的手板上「女古木羊」等字上方補齊為「安居樂業」。

▲新北市長侯友宜答詢，民進黨新北市議員質疑「安居樂業」淪為選舉口號。（圖／記者羅婉庭攝）

▲何博文逼問侯友宜說出韓國瑜優點。（圖／記者羅婉庭攝）

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