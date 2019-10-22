前妻大學都沒畢業...還誆有建築師執照爽領200萬！　美麗華董座怒告詐欺

▲美麗華董座怒告前妻詐欺。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

美麗華實業董事長黃世杰與妻子陳寶珠離婚後，官司仍不間斷，黃世杰再指控，美麗華集團要興建影城時，而陳寶珠因擔任新果創意有限公司董事，還自稱有建築師執照，要求美麗華找新果創意來管理監督負責設計影城的建築師是否如實履約，而黃也答應並花2百萬元聘新果創意為顧問，但卻發現陳女連大學都沒畢業，氣得提告詐欺。台北地檢署認為，黃是基於夫妻情感才聘新果創意為顧問，因此將陳以不起訴處分。

2017年間，媒體爆料美麗華實業董事長黃世杰，被元配控告外遇生女，不過因為黃世杰和被指為小三的女子矢口否認，因此檢察官以證據不足等理由處分不起訴通姦等罪。

2人離婚後，持續對簿公堂，不斷互相出招互告，黃世杰則在2018年1月間，以影城代表人的身分提告陳寶珠詐欺。他指控，2002年美麗華要興建影城時，陳寶珠就自稱自己有建築師執照，提議要他找自己擔任董事的新果創意為顧問，來監督負責施工的建築師事務所是否如實履約。

黃世杰聽了陳寶珠的建議後，答應花200萬元聘新果創意為顧問，但事後他卻發現陳寶珠根本連大學都沒畢業，更沒有建築師執照，才驚覺受騙，氣得對陳寶珠提告詐欺。

然而，台北地檢署在偵查期間，黃世杰曾表示，自己是因為基於夫妻情感，才會聘請新果創意當顧問，而檢察官在調查後，也認為沒有事證可以證明陳寶珠詐欺，因此將她以不起訴處分。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

老公不在好寂寞！她急約2網友解渴 鬧人命偷墮胎...被抓包竟扯：摘子宮肌瘤

在外面就聽見呻吟聲！前職棒球星王傳家妻破門抓小三 硬扯棉被拍裸照遭判刑

交往13年...人夫遭小三狠甩！拿「吹簫片」逼開房：我心裡住魔鬼 她崩潰急逃