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彰化濱海路剛通車　藍砂石車越線超車…黃砂石車嚇到「定竿」

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▲濱海路雙黃線超車搶道。（圖／翻攝自Facebook／伸港小鎮）

▲濱海路雙黃線有大貨車超車搶道。（圖／翻攝自Facebook／伸港小鎮）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鄉全興工業區的濱海路，全長5.3公里，路寬只有10公尺，從17日開通至今才6天跨越雙黃線超車，幾乎天天可見，讓用路人看得膽顫心驚，民眾將大車搶道畫面po上《伸港小鎮》，網友看到驚呼「太誇張了吧！他不要生命，人家還要命」。

▲濱海路雙黃線超車搶道。（圖／翻攝自Facebook／伸港小鎮）

▲黃色貨車司機嚇得踩煞車停在一旁。（圖／翻攝自Facebook／伸港小鎮）

原po留言說，「防汛道路通車了，卻有這樣的情況發生，雖然我不是當事人，不過看了都覺得驚險萬分」，從畫面中可以看到筆直的濱海路，有輛藍色大貨車為了搶快，跨越雙黃線逆向行駛，對向黃色大貨車一看嚇得踩煞車，後方還有輛白色貨車也跟著停車，驚險一瞬間，所幸沒有發生任何意外。

▲濱海路雙黃線超車搶道。（圖／翻攝自Facebook／伸港小鎮）

▲濱海路雙黃線有大貨車超車搶道。（圖／翻攝自Facebook／伸港小鎮）

才通車幾天的聯絡道路好像變成貨櫃車專用快速道路，這種超車危險行為一旦對撞一定相當嚴重，有網友也建議相關單位可在沿路隱藏裝設錄影監視器，來作舉證告發遏止這種自殺殺人行徑。

和美分局伸港分駐所說，有關反映之逆向行駛違規問題，本所相當重視，而跨越雙黃線行駛的違規行為，將以不按遵行之方向行駛來取締開罰600元到1800元的罰款。

▲濱海路雙黃線超車搶道。（圖／翻攝自Facebook／伸港小鎮）

▲濱海路雙黃線有大貨車超車搶道。（圖／翻攝自Facebook／伸港小鎮）

和美警方也呼籲用路人，行駛該路段發現行車違規事實造成他人危險，煩請檢具行車紀錄影像及時間、地點至本所並由本所依據違規事實認定舉發以維用路人安全。

欸~妳過來一下！妳過來一下

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