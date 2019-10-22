9月失業率為3.8%　創近3年來同期新高

▲主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，就業情況還算穩定。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（22）日公布9月勞動供需市場統計，就業人數為1150萬7千人，較上個月減少1萬9千人或0.16%；失業率的部分為3.8%較8月份下降0.09個百分點，經調整季節變動因素後的失業率3.74%，較上個月微升0.01個百分點。對此，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，失業率3.8%為近3年來同月新高，不過也不必太過恐慌，因為從今年整體失業率來看目前就業情況還算是穩定。

根據主計總處的統計顯示，9月勞動力人數為1196萬2千人，較上個月減少3萬人或0.25%，較去年同月增加6萬6千人或0.55%。另外，1至9月勞動力人數平均為1193萬8千人，較去年同期增加7萬6千人或0.64%。

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9月勞動力參與率為59.22%，較上個月下降0.16 個百分點，較上年同月則升0.17個百分點。1至9月勞動力參與率持續提升至59.15%，較去年同期上升 0.19 個百分點。

另外，9月就業人數為1150萬7千人，主要是受暑期工讀生退離及臨時性工作結束影響，較上個月減少1萬9千人或0.16%；較去年同月則增5萬8千人或0.51%。1至9月就業人數平均為1149萬2千人，較去年同期增加7萬人或0.62%。工業部門及服務業部門均較上個月減少8千人或0.19%及0.12%；農業部門亦減少3千人或0.50%。服務業部門及工業部門分別較去年同月增加5萬9千人及4千人或0.86%及0.08%，農業部門則減少4千人或0.75%。

而9月失業人數為45萬5千人，較上個月減少1萬1千人，其中因應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職失業者減少5千人，因季節性或臨時性工作結束而失業者亦減5千人，與去年同月比較，失業人數增加8千人。1至9月失業人數平均為44萬6千人，較上年同期增加6千人。

主計總處指出9月失業率為3.8%，較上個月下降0.09百分點，較上年同月則升0.04個百分點。1至9月失業率平均為3.73%，較去年同期上升0.02個百分點。

對此，潘寧馨表示，今年9月失業率創下近3年來同期新高，但這倒也不是因為景氣影響，就以今年整體失業率來看，其實變動幅度不大，大約都在0.05%左右增減，就業市場情況還算是穩定的情況。

