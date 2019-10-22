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癌妻病逝來不及穿婚紗　老公「喪禮、婚禮同天辦」忍不住崩潰大哭

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▲▼ 徐世南在殯儀館與愛妻進行婚禮 。（圖／翻攝自微博／大連成）

▲徐世南在殯儀館與愛妻進行婚禮 。（圖／翻攝自微博／大連成）

實習記者羅明輝／綜合報導

大陸遼寧大連市的一間殯儀館，20日同時舉行了一場婚禮與喪禮。穿著一身西裝的35歲新郎徐世南，在親友的注視下，緩緩走過灑滿粉色鮮花的靈堂，來到穿著婚紗、已經陷入永恆沉睡的新娘楊柳身旁，低頭深情凝望愛人，這短短9秒長的畫面，讓人看了動容。

綜合陸媒報導，徐世南與楊柳從大學就認識，2人相戀多年，選擇在2013年七夕登記結婚，本來約定好共度終生，卻沒想到婚後不久，楊柳就被診斷罹患乳腺癌，即使她面對病痛，努力抗癌，最終仍難敵病魔，在14日去世。

楊柳的過世給徐世南帶來的重重的打擊，但他始終記得妻子生前的願望，就是希望2人能在登記結婚後，再另外舉辦一場正式的婚禮，於是決定幫愛妻完成他最後的夢想。他到婚紗店精心挑選了一件最漂亮、最適合楊柳的婚紗，選定在楊柳出殯的日子舉辦，替她舉辦最浪漫的婚禮。


▲許世南在楊柳去世後，幾乎天天發文懷念愛妻。（圖／翻攝自微博／大連成）

20日上午，徐世南忍住淚水，走向被169盆玫瑰花包圍、已經換上夢幻婚紗的楊柳，他在親友們的鼓勵與陪伴下，先是輕輕撫摸了楊柳的臉蛋，再彎下腰、緩緩牽起了楊柳的手，向雙方的父母鞠躬、行禮，整場婚禮就這樣靜悄悄的落幕。

徐世南提到，楊柳面對疾病一直都很堅強，曾跟他說過，自己要是去世了，希望大家都不要哭，因此他在婚禮過成中也一直克制著不掉眼淚，不過就在看著楊柳的遺體準備送去火化的瞬間，他終究還是無法忍住，在大廳崩潰大哭起來，這讓現場所有人看了都非常心疼，也跟著眼眶泛淚。


▲看見楊柳遺體被推去火化的瞬間，許世南忍不住崩潰 。（圖／翻攝自微博／大連成）

不少網友們看完了2人的故事，紛紛在下方留言，「真的看哭了，老天為什麼對相愛的人這麼殘忍，是嫉妒嗎？」、「這輩子你要替她更精彩的活著，我相信你們下輩子還會相遇的」、「希望你能堅強，有個這麼愛她的老公，你老婆是這個世界上最幸福的女人，祝福她在另一個世界能見健康康、過的開心。」「兄弟加油，你是個我見過最癡情的男人，我祝福你們來世再相見。」

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