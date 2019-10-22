萬聖節主題變裝拚創意　往年大熱門冰雪奇緣Elsa跌下寶座

▲《冰雪奇緣》Elsa擄獲許多小女孩的心，往年萬聖節可以看到許多小女生特地變裝成為Elsa。（圖／《冰雪奇緣》劇照）

記者洪菱鞠／台北報導

萬聖節即將到來，也是各位家長年度大比拚的時候，為了讓小朋友穿著最有創意的裝扮走上街頭，爸媽們火力全開做勞作，每年總有幾個因為做工細膩，再搭配上小孩賣萌模樣，引起許多網友關注討論，不過也有人直接幫孩子買現成造型服，省時、省事又省力，因此帶動一波主題變裝服飾這類萬聖週邊商品買氣，而令人意外的是，往年大熱門的《冰雪奇緣》Elsa，今年竟然跌出扮裝選項的冠軍寶座。

10月初起，「萬聖節」就已成為google竄升熱搜字，也凸顯了市場對於西洋鬼節的熱度，friDay購物從站內數據資料觀察發現，萬聖節趨勢自10月第二週開始明顯升溫，截至目前，關鍵字搜尋較前一個月同期爆量近60倍，也帶動相關買氣成長超過3成，尤其以小朋友主題變裝服飾最熱銷，其次是鬼怪造型點心及主題DIY手做點心模具。

松果購物觀察，今年女孩造型以美人魚、神力女超人、小紅帽等造型服搶進熱銷榜，勝過《冰雪奇緣》Elsa，男孩部分則是七龍珠悟空、恐龍充氣裝、蜘蛛人等，也帶動人體彩繪筆、香腸嘴玩具、巫婆造型配件等商品買氣增3成。

不只台灣瘋萬聖節，日常生活高壓的日本，每年萬聖節簡直就是大解放的日子，渋谷街頭充斥著裝扮稀奇古怪的民眾，造就了「日本萬聖節文化」，更創造超過1,200億日幣的龐大商機。

日本樂天透過Rakuten Insight萬聖節調查發現，日本最熱衷節萬聖節慶典的族群佔比分別是小學生及以下年齡學童62.5%、大學生52.5%。而在這波商機中，2,000日圓以下的採買65.7%來自百元店、超過5,000日圓的扮裝內容則來自網購；從有計畫過萬聖節的民眾進一步分析，發現每人消費金額高達4,389日圓，花費項目又以魔女與迪士尼角色Cosplay最多，布置居家和食品緊追在後。