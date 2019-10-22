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拍照忘記先給食物！　他看照片驚見猩猩在後方「露齒怒瞪比中指」

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實習記者賴韻如／綜合報導

和人類同樣是靈長類動物的猩猩，常被科學家拿來研究人類在演化過程中可能會出現的行為。近日一名澳洲男子到峇里島動物園（Bali Zoo）參觀，沒想到事後檢查照片時，發現當時一起合照的猩猩竟在他後方比中指，臉上表情更透露出自己超不滿。

據《每日郵報》報導，42歲的伊恩·羅爾斯（Ian Roles）上週六和家人去位於登巴薩（Denpasar）附近的峇里島動物園時，興奮地和園內裡一隻猩猩自拍合影，事後一家人坐下來休息吃飯時，伊恩便檢查了剛剛拍攝的照片，沒想到看到猩猩竟在身後怒瞪著自己、臉部超猙獰地的比著中指。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特／@NotJust4Pets）

▲網友戲稱這是一張「史上最棒的自拍照」。（圖／翻攝自推特／@NotJust4Pets）

伊恩看見這個畫面時感到非常驚訝，並解釋，「所有遊客在和牠拍照前，通常都會先給牠食物，但我是忽然進去拍照，一時忘記給牠食物，所以我猜牠為此感到不滿。」伊恩事後也將這張照片分享至網路上，不少網友都感到不可置信，紛紛留言表示，「超酷的！」、「有史以來最棒的自拍」。

不過，澳大利亞猩猩基金會主席科比·斯蒂爾（Kobe Steele）卻對此感到非常心碎，她表示，猩猩會這個手勢可能是從飼養員那裡學來的，猩猩是如此聰明，學習對牠們來說根本不算什麼，「許多人為了娛樂目的，都會逼迫猩猩學習一些行為和手勢，看到這麼小的猩猩在旅遊景點總是讓我很傷心，尤其是想到牠們的母親通常都因為非法交易而被殺死。」

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