2男夜店狂歡帶妹上摩鐵　1男走錯房門上錯床亂摳判3年

▲2名男子在夜店帶1名醉女上飯店，其中1人搭車離開，另1人竟走錯房門上錯床。（圖／示意圖／123RF）

記者邱中岳／台北報導

北市2名男子2018年間，在夜店認識1名剛認識的女子，2人將女子帶進汽車旅館的108號房，但其中1人離開後，另名男子也因喝醉跑錯另間房間，發現1名女子全裸躺在床上，且對方還主動親吻，男子以手指性侵對方後挨告，士林地院審結，判處3年有期徒刑。

2018年12月底，1名陳姓男子與友人到夜店狂歡，期間認識1名薛姓女子，3人搭車到汽車旅館108號房投宿，其中陳男友人先搭車離開，陳男喝醉跑錯房間，到了209號房發現門沒鎖便直接闖入。

陳男進入後發現1名全裸的女子躺在床上，陳男躺上床後對方還主動以胸部磨蹭，讓陳誤以為是薛女在對其示好，竟直接用手指性侵對方，事後被害女子驚覺有異，定神一看直呼「你是誰」，陳還回答「我是人」。

事後被害女子對陳男提出告訴，陳男表示，有用手指摳對方下體僅1秒，士林地方法院採集女子下體DNA比對，並未有陳的DNA反應，認定陳所說過程合理，但2房間相距甚遠，法官對於陳說誤會是薛女並不採信。

士林地方法院最後判決，陳犯案後始終否認犯行，但有意願與被害女子和解，且也寫道歉信，但被害女子並不願原諒陳男，最後依趁機性交判處有期徒刑3年。

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