新交往女友「狗跟我選1個」！他嘆心累想互相　網一看當媽了…狂勸放生

▲原PO新女友要他做選擇。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是家人、朋友或情人，相處時互相尊重包容是基本的禮貌。一名男網友日前卻忍不住發文，說他覺得很累，因為新交往的女朋友竟然要他做選擇，選項則是「原PO領養的狗」、「新交往的女朋友」，讓他很傻眼「人不能互相點嗎？」看到貼文後，網友也紛紛看傻，「她是拿自己跟狗比嗎？」「建議放生吧！」

這位男網友在臉書《爆廢公社二館》貼文抒發自己「覺得好累」的心情，「新交往的女朋友，要我在我領養的狗和她之間選一個」。原PO說，他都接受女方已經有女兒了，「我不可能放棄我的狗的……人不能互相點嗎？」

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▲毛孩是很多人最忠心的家人。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，許多人都傻眼，話題吸引近6千人按讚，近2千人留言狂勸原PO要好好想想，「不能互相的人，在一起只是苦了自己，趁早放生吧」、「敢給我這樣的選項，我鐵定叫她滾」、「當然選狗！能說出這種話的人，也不是什麼好東西」、「當媽的人了還那麼任性。」

還有網友直呼，「不管公平與否，兩個不適合的人幹嘛在一起」、「我比較好奇為什麼要這樣做選擇」、「不適合不要彼此折磨」、「放生她吧！沒有同理心的另一伴，相處起來會讓你崩潰的」、「互相放生呀！只是要愛一個人，連溝通都有問題了，要怎麼在一起呀？幹嘛讓自己那麼累？」

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