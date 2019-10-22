女同志用歌曲暗示性向⋯外婆聽完反應超催淚！紀錄片《出櫃》直擊20個自白案例

▲女同志用歌曲表達出櫃。（圖／TLC旅遊生活頻道，下同）

記者林育綾／綜合報導

即使台灣通過同婚合法，許多人對同志等多元族群仍有偏見和誤解，「出櫃」仍是一條漫漫長路，更是很多人無法說出口的秘密，因此今年的同志大遊行將於將於周六（26日）登場，期盼與大眾對話、打破刻板印象；而TLC旅遊生活頻道也將於27日晚間播放「平權驕傲特輯」，其中21:00將播出紀錄片《出櫃》，直擊20位年輕的LGBTQ勇敢向家人出櫃自白。

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▲女同志用歌曲暗示出櫃，外婆聽完後反應超催淚。（圖／TLC旅遊生活頻道）



在紀錄片《出櫃》當中可以看見，對很多LGBT族群而言，最艱難的不是他人投射的異樣眼光，而是面對從小養育的家庭以及深愛的家人親口「出櫃」，片中一名女同志蘿倫決定透過歌曲方式，向家人表達自己的性向，「即使身為LGBT，愛就是愛，不會因此改變一個人的外表及內在」。而聽完歌曲的外婆，馬上給她一個溫暖的擁抱說「沒有什麼能阻止我愛你，現在有種如釋重負的感覺吧！」外婆的反應超催淚，感人氛圍也讓兩人都紅了眼眶！

▲紀錄片《出櫃》透過20位LGBT出櫃的自白影片，盼讓更多人了解同志。



而同樣為出櫃者的馬修在自白影片中分享，成長過程中以為自己是一個「錯誤」，孤獨至極，甚至曾經嘗試輕生，無法承受自己的存在是建立在「死玻璃」等憎恨的字眼下，但在家人瞭解馬修的情況，無數次的協助、愛的關懷，讓他瞭解到性向沒有對錯，應擁抱並接受，而不是扭曲一個人存在的價值。

相反地，也有部分家庭因為宗教信仰的原因，無法接受出櫃一事。例如其中一個案例丹尼爾發現自己是同性戀後，鼓起勇氣決心向家人坦承出櫃，但丹尼爾的父母為虔誠基督徒，無法接受兒子出櫃事實，不僅以極端、不理性的言語暴力對待，甚至揚言將他趕出家門、斷絕親子關係⋯。

還有一位案例路克也在紀錄片中提到，即使是現在的社會，要有意識並且驕傲告訴別人自己的性向，絕對是不容易的，但不該感到羞恥、害怕或受到威脅，就算身為LGBT一樣過著正常人的生活，不該讓身分定義一個人的存在。

▲「平權驕傲特輯」將於10月27日在旅遊生活頻道首播紀錄片《出櫃》。

TLC旅遊生活頻道「平權驕傲特輯」將於10月27日晚間6點至12點播出，其中紀錄片《出櫃》將於晚間9點首播，更特別與蔡依林的「玫瑰少年」合作宣傳短片，希望透過節目讓更多人了解LGBTQ族群，並打破社會大眾對不同族群的偏見、刻板印象，讓所有同志朋友勇於放手追尋自我及真愛！另外「Discover探索生活節」將於10月27日在美堤河濱公園舉行，現場穿著或配戴彩虹元素即可獲得贈品，送完為止。