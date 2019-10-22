以台東精神製造之「豐采有聲有色」錄製成果　即將發布

▲ 「豐采有聲有色」錄製畫面。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣政府原民處「台東豐采有聲有色—semenaya ta族語歌曲編作與製作計畫」，將族語流行音樂和傳統古謠結合，集結縣內音樂創作、演奏、錄音及導演原住民人才，共同製作原住民族活動主題曲及MV，並將於26日、27日辦理的「太平洋島嶼迎風樂舞文化交流活動」首度曝光，希望能夠將台東之美廣傳，讓遊子及旅人都隨時想著台東。

縣府為推展原民創意產業，陸續於文化創意產業聚落(TTICC)建置舞蹈教室、專業錄音室、虛擬攝影棚等，饒慶鈴縣長日前現身錄音室，鼓勵錄音技術人員及部落族人，積極努力提升在地專業技術，希望建立起台東樂舞藝術品牌。

縣府原住民族行政處表示：為延續「風起原舞‧樂動臺東」原住民樂舞競賽競賽成果、強調「優勝嚴選」，邀請了出身卑南族南王部落第18屆及第26屆金曲獎得主吳昊恩擔任音樂統籌，卑南族和排灣族的高偉勛作詞作曲，並邀集歷年競賽優勝團隊海洋文化藝術團、VASA樂舞團、東布青樂團、頂尖原動力、布谷拉夫及兄弟職責六個團隊共同演唱，以「台東製造」精神推動原住民族文化觀光。

▼縣長饒慶齡參與錄製現場。（圖／記者楊均典翻攝）