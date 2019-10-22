民進黨23日加開中執會　規劃11／13完成不分區立委提名

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨不分區立委提名機制，經過上週流會，民進黨中央22日通知中執委，23日將加開中執會，預計通過不分區提名委員會組成名單；另外，黨也已經規劃，會在11月13日完成不分區立委提名。

民進黨中執會16日原本要通過成立不分區立委提名委員會，但最後因人數不足流會。在事發之後，外界指控是立法院長蘇嘉全為讓侄子蘇震清進入不分區名單，因而杯葛中執會造成流會。不過，他事後強調，自己沒有能力杯葛中執會，平常也很少參與中執會事務。

在不分區立委提名委員會名單方面，起初規劃由黨主席卓榮泰擔任召集人，成員包括行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、文化部長鄭麗君、行政院前副院長林錫耀、基隆市長林右昌、總統府資政陳博志、民進黨仲裁會委員陳傳岳。

不過，正是因為這份名單，被認為太過「新蘇連」，派系色彩太過鮮明，引起黨內爭議，最後也以流會收場。為了解決此一爭議，黨中央也在今天中午敲定，明天加開中執會，並逐一通知中執委。而明天的會中，還是會依原本的不分區提名委員會名單來進行討論。

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