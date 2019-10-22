遊客年2百多萬人次羅東夜市　周邊路面多了「藍色標線」

▲遊客年2百多萬人次羅東夜市，令人好奇的是，周邊路面多了藍色標線。（圖／羅東鎮公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

路面標線怎有藍色？不同於一般交通標線的紅色、黃色、白色，羅東夜市周邊路面最近多了藍色標線，令人好奇。原來是羅東鎮公所為規範攤位擺放區與行人徒步區的界線。

著名羅東夜市人多時假日是人擠人，有攤販生意好到將桌椅擺往路中間，遊客逛夜市是寸步難行。羅東鎮公所因此畫出藍線，是讓攤販設攤的位置有明確的範圍可以遵循，有利夜市的秩序與環境整潔，同對業者與遊客都雙贏。

鎮公所表示，透過藍色標線，鎮公所、警方、攤販管理協進會，將會巡視與稽查，超越藍線，先勸導，勸導不聽開罰，屢勸不聽、屢罰不改善，最嚴重的要開除會籍，不讓違規者設攤。

▲遊客年2百多萬人次羅東夜市，周邊路面多了藍色標線。（圖／記者游芳男攝）

另外，鎮公所訂定民生市場與中山公園周邊道路市容整頓實施計畫，每星期協同警方，持續對中正街、公園路、民生市場前執行市容整頓，現在民生市場前面已排除攤販占用，在中正街，鎮公所道路重鋪與標線補繪，規範店家攤商擺攤以道路邊線為界線。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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