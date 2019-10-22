翻窗竊盜「手機、提款卡」遺留現場！他回撥求屋主歸還...全網笑翻

▲蘇州男翻窗竊盜，竟留下自己的手機和提款卡，事後回撥懇求對方還給他。（圖／翻攝微博／央視新聞，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

江蘇蘇州一名李姓男子上個月到吳江區一戶住家偷竊，不料慌亂中竟把自己的手機及提款卡留在現場，事後更懇求對方把手機還給他。目前，經警方勸說，李男已去派出所自首，並依法被處以拘留13日。

綜合陸媒報導，屋主周男上個月25日和孩子在家中2樓睡午覺時，隱約聽到樓下一陣聲響，下意識就喊「誰在下面？」突然就安靜了下來。這時周男心生疑惑下樓查看，竟發現防盜窗被嚴重變形，才了解到家中遭小偷，於是報警求助。

警方到場調查後，在窗戶的角落意外發現一台銀色的手機及一張提款卡，屋主也聲稱不是他的。沒想到下秒手機突然響起，對方開頭就稱他是一時糊塗才會偷竊，並不斷向周男道歉，希望能得到原諒，讓他拿回遺落下來的東西。最後在警方的耐心勸說下，李男到派出所自首後，被拘留13日。

據悉，李男曾因竊盜罪被判入獄，一直到今年才出獄，但遲遲找不到工作，便想到重操舊業。他坦承，當天中午閒晃到周男家外時，發現窗戶沒關，於是把防盜窗拉彎，接著爬進屋內偷點東西，但匆忙逃跑時，卻忘了自己放在窗台邊的手機及銀行卡。

消息一出，網友紛紛留言笑說「這智商不怕同行嫌棄嗎」、「梁靜茹不要再隨便給人勇氣了」、「現在的小偷要是都有這樣的智商就好了」、「這是來搞笑的吧」、「這個小偷是業餘的吧」、「估計偷的東西沒有手機值錢」、「這小偷還是改行吧」。