蘇貞昌三嗆：陳同佳只要在台灣國境立刻逮補

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

涉嫌在台灣殺人棄屍的香港籍男子陳同佳有意來台投案，引起台港之間司法管轄權爭議。行政院長蘇貞昌22日在立法院接受國民黨立委林奕華質詢時，三度表示陳同佳出現在台灣國境就立刻逮補。

針對陳同佳有意來台投案卻可能遭「拒收」，引發政治風暴，內政部長徐國勇21日於立法院內政委員會備詢時回應，「只要他出現在台灣，警政署一定馬上抓起來」。法務部和陸委會21日晚間共同舉行記者會，法務部長蔡清祥提出處理本案的3原則，「不允許殺人犯逍遙法外」，但「應由香港政府優先審理」，「香港政府不能放殺人犯在外趴趴走」。

▲國民黨立委林奕華。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌22日率領行政團隊赴立法院進行施政報告總質詢，林奕華質疑陳同佳事件根本是「政治凌駕法律」，台灣放棄了應有的司法管轄權。蘇貞昌則回應「我們從沒有放棄司法管轄權」，正是因為沒有放棄司法管轄權，才會多次向香港政府提出司法互助。

林奕華詢問，若陳同佳23日出獄後搭乘非中華民國管轄之航空器來台，我方會採取拒絕入境將其原機遣返，又或是接受其入境接受司法制裁？對此蘇貞昌表示「他只要在我們國境立刻逮補」。

林奕華再問蘇貞昌，「所以你是說移民署將其列入境管名單這件事不存在？移民署說要列入境管名單，也就是他不能入境」，蘇貞昌則再次強調「我講的很清楚，這個人只要在我們國境我們立刻逮補」，同時台灣也從沒有放棄司法管轄權，正是因為沒有放棄所以多次向港府提出司法互助。

林奕華追問蘇貞昌，陳同佳若入境台灣是否將直接逮補？或者直接將其擋在香港不讓他上機？蘇貞昌三度表示已經講得清清楚楚，台灣從沒有放棄司法管轄權，「罪嫌一在國境就立刻逮補」。

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