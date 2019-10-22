中美談判有共識訂單回流／力成Q3每股賺2.06元　近四季新高　

▲力成董事長蔡篤恭。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

記憶體封測廠力成 （6239） 今（22）日召開法說會，因資料中心大廠客戶回溫，產能利用率提升等因素，第3季大爆發，稅後淨利16億元，季增45.1%，每股賺2.06元，為近四季新高。

力成第3季營收為177.05億元，季增17.4，年減3.1%；毛利為35.65億元，季增37%，年減9%；營業利益為25.1億元，季增50.4%，年減10%；營業利益率14.2%，較上季11.1%增加3.1個百分點，較去年同期15.4%減少逾10%。

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受惠產能利用率回升，毛利率重回「2字頭」，來到20.1%，較上季17.2%增加2.9個百分點。

累計前三季合併營收472.17億元，年減8.14%；毛利率為18%，低於去年同期的21%；每股盈餘4.84元，較去年同期6.27元低。

力成財務長曾炫章指出，第三季整體產能利用率都在八成以上，其中封裝在80-90%之間，Sip模組則在85-90%；預估第4季無論封裝或Sip的產能利用率都會比第3季季再好一點。

力成總經理洪嘉鍮表示，受惠中美雙方在G20有初步協議，訂單回流，四大產品線齊揚。其中，Nand Flash營收季增30.6%為最多，邏輯季增16.8%，Sip模組季增10.5%，DRAM季增3.3%。