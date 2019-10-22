蘋果2020年產品亮點　彭博：AR智慧眼鏡、ARM架構Mac電腦

▲彭博稱， AR智慧眼鏡、ARM架構的Mac電腦、及Apple Watch睡眠追蹤功能等，將是蘋果明年的產品亮點。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

隨著5G正式商轉即將到來，2020年對於消費電子產品來說可能是個豐收的一年，對蘋果而言更是如此。據外電報導，AR眼鏡、Apple Watch的睡眠監測功能以及首度搭載客製處理器的Mac電腦，都將成為蘋果2020年的產品亮點。

彭博報導，明年的iPhone將迎來自2017年的iPhone X以來首次重大更新，如推出5G版本及搭載功能更強大的處利器與ToF 3D感測鏡頭，該鏡頭將能使手機感測物品在空間中的位置，從而提高AR應用程式中將虛擬物體疊加於真實環境上的準確性。

這種應用對蘋果期待已久的AR眼鏡來說相當重要。報導指出，蘋果將AR眼鏡的發布目標訂於2020年，並有在其中望搭載全息顯示器。蘋果的AR眼鏡可能會與配戴者的iPhone同步，並在用戶的視野範圍內顯示文字、電子郵件、地圖或遊戲之類的內容。就像Apple TV及Apple Watch一樣，蘋果也考慮在AR眼鏡中添增應用程式商店App Store。蘋果也正在尋求圖形及遊戲開發方面專家的協助，以確立該產品的新領導地位，若一切順利，AR眼鏡將成為繼iPhone後下一款蘋果重點產品。

此外，彭博也重申先前的說法，即蘋果將在2020年推出採用ARM架構晶片的Mac筆電，以及添增睡眠追蹤功能的Apple Watch。過去幾年來，蘋果一直在增強其客製晶片的計畫，並在行動設備方面取得巨大的成功，包括iPhone及iPad內A系列處理器的速度與功耗方面一直領先於同業。

換句話說，現在是蘋果放棄英特爾處理器並開始在Mac電腦中安中自家設計晶片的時候了。這樣做不僅可以減少對英特爾的依賴，也能對產品進行進一步優化，從而生產出電池續航力更強、外觀更輕薄的筆記型電腦。

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