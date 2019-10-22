銀行搶境外資金回流商機各出奇招　3大面向主動出擊

▲境外資金回流商機大，不少銀行紛紛祭出奇招搶攻這塊大餅。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

境外資金回流商機大，各大金控積極搶攻這塊大餅，台新銀行為響應政府政策，在法案公告前，已積極提供相關分析給客戶參考，並整合「資金、稅務、投資」三大面向，一舉獲得台商資金回台投資專案的業務機會，以行動力挺台資企業，提供客戶的各項金融需求。

根據財政部統計，境外資金回流專法自8月15日上路，截至10月1日已有11案申請核准，合計匯回資金達18億元。迎接資金回流商機，台北富邦銀行指出，除了舉辦巡迴講座幫助企業了解法令，今年起也積極推出特色融資方案，例如專為台商設計的「台商回流融資專案」，給予客戶更多融資選擇。

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為推動台商境外資金回台，台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，結合台新金控旗下證券、投信、投顧及外部會計師事務所等資源成立專案團隊，針對專法內容、資金運用、稅務諮詢、專戶開立、金融商品、實質投資規劃、優惠存款及融資方案等提供專業諮詢，整合「資金、稅務、投資」三大面向，讓台商企業資金使用效益與稅負得以優化。

林淑真進一步指出，透過專法正式實施前即掌握可能商機，並透過種子講師的培訓，採「單一窗口、客製化、彈性化」的運作，協助台商境外資金在2年內順利匯回專戶，以享第一年8%、第二年10%優惠稅率；若台商進行實質投資，稅率可再減半為4%、5%，以行動力挺台資企業。

針對專戶設立的具體辦法，以及資金匯回所衍生的金融投資、實質投資需求，玉山銀行成立團第，協助顧客順利將資金匯回，提供最適資產配置建議，近期也與會計師事務所合作，在北中南舉辦5場「境外資金回台說明講座」，邀請具有資金匯回需求的財富管理或企業金融顧客一同參與，協助了解專法全貌與後續相關服務。

不過，資金匯回不只有專法一條路可選擇，玉山銀行表示，個人資金也可透過解釋函令的方式匯回，並針對核課期間內的所得進行課稅，此方式雖不像專法可享優惠稅率，但回台資金的自由運用度相對較高，顧客可視自身境外資金情形與需求進行綜合評估。