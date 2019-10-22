外幣保單前8月保費進帳3690億　美元投資保單買氣衰退逾4成

▲根據統計，今年前8月外幣保單新契約保費收入為3,690.3億元，較去年同期衰退近2成。（圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

外幣保單銷售持續降溫，金管會公布2019年前8月外幣保單最新銷售情況，外幣保單新契約保費收入為3,690.3億元，較上年同期衰退19%，其中美元、人民幣投資型保單新契約保單保費收入較去年衰退逾4成，僅澳幣投資型保單逆勢成長。

根據金管會保險局統計，2019年前8月外幣保單商品最新銷售狀況，外幣保單新契約保費收入為新台幣3,690.3億元，較去年同期衰退19%，其中投資型保險折合約新台幣1,172.8億元、占比32%，傳統型保險折合約新台幣2,515.5億元、占比68%。

觀察今年前8月外幣保單銷售狀況，其中投資型新契約保費收入前3名依序為法國巴黎人壽、南山人壽和國泰人壽；傳統型則是新光人壽、國泰人壽和富邦人壽。

另從幣別來看，截至今年8月底，美元新契約保單保費收入100.21億美元，其中投資型外幣保單新契約保費收入為24.82億美元，較去年同期衰退42%；至於傳統型則來到75.39億美元，年減10%。

至於澳幣保單部分，今年前8月澳幣保單新契約保費收入為9.84億澳元，年增1%，成為唯一逆勢成長的外幣保單，其中投資型新契約保費收入3.12億澳元，較去年同期減少29%；至於傳統型則來到6.72億美元，較去年同期成長26%。

另在人民幣保單方面，新契約保單保費收入前8月是45.05億人民幣，其中投資型前8月新契約保費收入42.66億人民幣，年減42%；傳統型則為2.39億人民幣，較去年同期衰退2%。

金管會保險局官員表示，保險業銷售該類型保單時，應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利該業務穩健經營，以及維護消費者權益。