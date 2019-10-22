　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

外幣保單前8月保費進帳3690億　美元投資保單買氣衰退逾4成

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲外幣，鈔票，現金，錢，紙鈔。（圖／pakutaso）

▲根據統計，今年前8月外幣保單新契約保費收入為3,690.3億元，較去年同期衰退近2成。（圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

外幣保單銷售持續降溫，金管會公布2019年前8月外幣保單最新銷售情況，外幣保單新契約保費收入為3,690.3億元，較上年同期衰退19%，其中美元、人民幣投資型保單新契約保單保費收入較去年衰退逾4成，僅澳幣投資型保單逆勢成長。

根據金管會保險局統計，2019年前8月外幣保單商品最新銷售狀況，外幣保單新契約保費收入為新台幣3,690.3億元，較去年同期衰退19%，其中投資型保險折合約新台幣1,172.8億元、占比32%，傳統型保險折合約新台幣2,515.5億元、占比68%。

觀察今年前8月外幣保單銷售狀況，其中投資型新契約保費收入前3名依序為法國巴黎人壽、南山人壽和國泰人壽；傳統型則是新光人壽、國泰人壽和富邦人壽。

另從幣別來看，截至今年8月底，美元新契約保單保費收入100.21億美元，其中投資型外幣保單新契約保費收入為24.82億美元，較去年同期衰退42%；至於傳統型則來到75.39億美元，年減10%。

至於澳幣保單部分，今年前8月澳幣保單新契約保費收入為9.84億澳元，年增1%，成為唯一逆勢成長的外幣保單，其中投資型新契約保費收入3.12億澳元，較去年同期減少29%；至於傳統型則來到6.72億美元，較去年同期成長26%。

另在人民幣保單方面，新契約保單保費收入前8月是45.05億人民幣，其中投資型前8月新契約保費收入42.66億人民幣，年減42%；傳統型則為2.39億人民幣，較去年同期衰退2%。

金管會保險局官員表示，保險業銷售該類型保單時，應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利該業務穩健經營，以及維護消費者權益。

ET快訊
快訊／台北驚傳墜樓意外！3歲童「國宅墜落」撞地…無生命跡象
快訊／蛋襲韓國瑜案警方3天逮到人　2嫌落網坦承犯行
蔡英文展談判專家本色！沉住氣忍2天　3劇本反擊「陳同佳案」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

外幣保單前8月保費進帳3690億　美元投資保單買氣衰退逾4成

300萬有殼族有福了！住宅火險明年保障新增3大項　連颱風洪水也可賠

深耕偏鄉回饋　遠雄人壽協助花蓮黎明教養院「災後修復重建」

幫爸媽買保險「有體況怎辦」！專家點出3狀況…「定期險種+保證續保」到最高年齡

力挺台灣國球！全球人壽贊助亞洲棒球錦標賽　挺中華隊進奧運

每5分鐘就有1人罹癌！　專家建議必保「重大傷病險」分攤醫療費

「保單得逐一靠人工比對」南山員工淚幫新系統擦屁股　小股東質疑難符金管會限期改善

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

遊樂園驚見「印地安活屍」亂舞 鬼王陪玩設施...遊客驚呆：超逼真

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

超養眼！雷神半裸舉啞鈴健身　烈陽下狂曬大肌肉...少女們流口水啦

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

宜蘭翁回收「切鐵管」爆炸慘死　國軍比對竟是F-16戰機火箭彈！

外幣保單前8月保費進帳3690億　美元投資保單買氣衰退逾4成

300萬有殼族有福了！住宅火險明年保障新增3大項　連颱風洪水也可賠

深耕偏鄉回饋　遠雄人壽協助花蓮黎明教養院「災後修復重建」

幫爸媽買保險「有體況怎辦」！專家點出3狀況…「定期險種+保證續保」到最高年齡

力挺台灣國球！全球人壽贊助亞洲棒球錦標賽　挺中華隊進奧運

每5分鐘就有1人罹癌！　專家建議必保「重大傷病險」分攤醫療費

「保單得逐一靠人工比對」南山員工淚幫新系統擦屁股　小股東質疑難符金管會限期改善

匯流民調／台中立委三腳督　「郭柯聯軍」29.8％緊追沈智慧

快訊／台北驚傳墜樓意外！3歲童「國宅墜落」撞地…無生命跡象

12強／劉致榮崛起　謝長亨：讓投手養成有另一思考方向

全運會／謝喜恩隔5年終於破跳遠個人最佳　6M19摘金成歷年第七

史上最威的開箱文　彰警150輛新警車最壯觀

遭漫威巨星嗆：你這孬種！　黃明志爆氣「不爽來啊」放話大鬧美國

專訪／李縉穎要推「新創專法」　把郭董意志帶進立法院

武術世錦賽　黃詠晨南刀鍍銀

注意！擴大修法前的汰舊換新大型車　補退貨物稅申請期限只到12／16

第4代Honda FIT提前曝光！日規4車型、新增1.5升油電動力

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

保險熱門新聞

「誰還敢保南山！」誤報保戶身故烏龍打擊民眾信心　業務員憂心

「保單得靠人工比對」南山員工淚幫新系統擦屁股！小股東批難改善

每5分鐘1人罹癌！靠1張保單分攤醫療費

保單明年漲定了「儲蓄險恐暴漲30%」

300萬有殼族有福了！住宅火險明年保障新增3大項　連颱風洪水也可賠

幫爸媽買保險　專家點出3狀況提醒

全球人壽贊助亞洲棒球錦標賽　挺中華隊進奧運

一張表懂車禍調解官要看的單據

真離譜！南山誤把1381位保戶通報為身故　保險局說話了

外幣保單前8月保費進帳3690億　美元投資保單買氣衰退逾4成

三商美邦人壽前9個月賺35億元「年成長近8倍」

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

「保單借款」6大優點　專家這麼說

一張表看懂寵物險承保範圍

更多熱門

相關新聞

300萬有殼族有福了！住宅火險明年保障新增3大項　連颱風洪水也可賠

300萬有殼族有福了！住宅火險明年保障新增3大項　連颱風洪水也可賠

為讓民眾住家安全更有保障，金管會今（22）日宣布，在不調漲保費前提下，擴大住宅火災保險的保障範圍，提高建築物、動產、竊盜事故及住宅第三人責任基本保險的保險限額，並新增住宅火災保險額外費用、住宅颱風及洪水災害補償的保險保障，預計明（2020）年元旦上路。

新台幣收盤貶值0.2分　以30.594元兌1美元作收

新台幣收盤貶值0.2分　以30.594元兌1美元作收

幫爸媽買保險　專家點出3狀況提醒

幫爸媽買保險　專家點出3狀況提醒

新台幣開盤貶值0.8分　以30.6元兌1美元開出

新台幣開盤貶值0.8分　以30.6元兌1美元開出

每5分鐘1人罹癌！靠1張保單分攤醫療費

每5分鐘1人罹癌！靠1張保單分攤醫療費

關鍵字：

金管會保險局外幣保單美元人民幣澳幣匯率保險

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

她餵葡萄給狗吃　嘴唇一半也被吃掉

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

余苑綺吃蔬果愛運動「33歲卻直腸癌3期」！罹癌主因曝

余苑綺不菸不酒…33歲患直腸癌3期！熬過12次化療又擴散

智齒劇痛9個月　38歲男家中上吊

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

泰王令：剝奪詩妮娜貴妃一切頭銜

更多

最夯影音

更多
「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感
男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面