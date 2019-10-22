馬英九哽咽談陳同佳案　林靜儀：港全裸浮屍少女你怎沒感覺？

▲馬英九談陳同佳案講到哽咽。（圖／翻攝馬英九臉書）

記者黃巈禾／台北報導

「箱屍案」香港籍嫌疑犯陳同佳願意來台同案，被蔡政府拒絕。前總統馬英九22日出席活動受訪談及此事一度哽咽，並呼籲總統蔡英文要讓陳同佳來台投案。對此，民進黨立委林靜儀質疑，日前香港發生全裸浮屍少女的悲劇，「你怎麼沒感覺？」

馬英九表示，蔡英文口口聲聲說支持香港人權，面對這起命案卻噤聲不語；此外，蔡英文高喊護主權，實際上卻放棄司法管轄權，自己也是兩個女兒的父親，想到死者潘曉穎的父母心中的痛，他感到非常難過，他呼籲蔡英文讓陳同佳來台投案，還死者和家屬一個公道。

▲陳同佳在台殺害女友潘曉穎，釀一屍兩命。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

對此，林靜儀透過臉書表示，先不論馬英九是學法律的，陳同佳案應以司法互助港台合作，讓陳同佳得到應有的審判，而不是從香港縱放陳同佳來台灣自由行，兩手一攤說「你們就審啊」。

林靜儀質疑，若馬英九要訴求對於受害女性的不捨，那日前在香港曾經參與抗爭結果變成全裸浮屍的15歲游泳健將女學生、公開表示被港警性暴力的大學女生，還有在街頭抗爭者甚至非抗爭者被港警上下其手性騷擾的一樁一樁案子，「你怎麼沒感覺？」、「需要拍拍你肩膀促進血液循環嗎？」

▲陳彥霖與朋友約好隔天一起放學，最終卻不幸成為浮屍。（圖／翻攝自Chan Yin Lam臉書）

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