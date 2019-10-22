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帶狗搭計程車被拒載！她怒po社團「公審駕駛」...反被罵「自私精」下場慘

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▲狗,晴天,狗曬太陽,遛狗。（圖／記者李依融攝）

▲儘管帶狗狗可以坐大眾交通工具，但不少人會選擇直接坐計程車。（圖／記者李依融攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少人帶毛小孩出門，會選擇直接坐計程車，但香港一位女網友近日就因為帶狗狗被拒載，她氣得在臉書社團po文，並上傳駕駛的證照以圖公審。不過，網友卻沒有因此怒罵駕駛，反指女事主「典型自私精」，還肉搜出她的生活照。目前，該條貼文已被刪除。

▲▼ 網友po文 。（圖／翻攝自臉書）

▲原貼文已被刪除  。（圖／翻攝自臉書）

該名女子18日在臉書社團「Tai Po 大埔」發文，分享被拒載的經歷。她表示，當天準備帶狗狗去看醫生，但駕駛一看到有寵物就拒載，雙方一度發生爭執，對方更讓她報警處理，她不滿的拍下車內展示的駕駛證，「誰知道我一拍完照，他就說，唉隨便吧，你要去哪裡？」

該名女子最後說，「那這是什麼意思，我當然沒有坐」，事後將所拍的照片上傳的臉書社團，希望網友公審計程車駕駛。不過，網友並沒有一邊倒怒批駕駛，反而指出「駕駛有權利拒載」，嘲笑女事主「思覺失調」，「人家有權利拒載，最後願意載你你又不肯搭了，真難服侍！」

女事主則評論回應「女人一向都是難服侍」，隨後解釋「其實我真的不知道駕駛有沒有權利拒載，不過為什麼我拍了他的證件照，他就立刻願意載我呢？」有網友回說，「你把別人的照片po到網路上公審，是人都怕你啦，所以就載你了，這還要問。」

實際上，根據香港374D 《道路交通(公共服務車輛)規例》42條，有關的士（計程車）運載動物，完全由有關車輛的持證人酌情決定。

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