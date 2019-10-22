女大生指控警察「性暴力」！近百名港大學生向校方遞信…促校長站隊聲援

▲香港女大生控訴警方對她施行「性暴力」的行為。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

反修例風波持續，早前香港中文大學學生吳傲雪在校內對話會發言時摘去口罩，指曾遭受警方性暴力。近百名香港大學學生22日向校方遞交聯署信件，要求校長張翔在本月28日或之前對聯署信中的4項訴求作出回應，還揚言如果拒絕將有升級行動。

據《香港01》報導，近百名香港大學學生於今日（22日）到香港大學鈕魯詩樓地下向校長張翔遞交聯署信件，要求校長在本月28日或之前對聯署信中的4項訴求作出回應，並舉辦對話會以示與學生同行。4項訴求包括譴責警方暴力、承諾不會容許警方進入校園範圍進行搜捕、承諾主動接觸被捕學生提供支援以及舉辦對話會以示與學生同行。

有在場學生身穿黑衣、戴上口罩，並高呼 「港大人反抗」及展示印有張翔照片的「尋人啟事」。香港大學副校長何立仁到場接信，並指將會將信件交給張翔校長。

聯署發起人表示，截止目前為止，約有2600名學生、校友及港大職員參與聯署，「若校長張翔未在限期前做出回應，學生將會將行動升級，但行動方式尚待商討。」

此前，香港中文大學校長段崇智10日和學生展開對話，期間一名女大生吳傲雪在會中脫下口罩，難過地指控在拘留期間遭到警察「性暴力」對待。吳傲雪說，自己9月1日早上於葵涌警署遭到一名男警拍打胸部，當時被嚇到腦海一片空白，並後退2步，雖然不清楚其編號，但依舊記得男警樣貌。她也透露，有其他被捕人士在新屋嶺扣留中心遭到警方性侵和性暴力對待，甚至有男性被輪流侵犯。

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