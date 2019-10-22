「不該犧牲苗栗經濟！」陳超明嗆石虎阻礙發展：開發哪就死到哪…騙仙的





▲蘇貞昌、陳超明。（圖／翻攝自國會頻道）

記者袁茵／台北報導

日前石虎遭路殺的新聞層出不窮，不少民眾因此興起「保育觀念」，為的就是要讓台灣的特有物種能夠長久生存。然而立委陳超明卻認為，石虎保育不能犧牲苗栗經濟建設發展，所有大型公共建設全因石虎理由被擋2年以上，不能以石虎之名無限期拖延，苗栗建設發展與石虎保育應該並行。

陳超明22日在立法院質詢行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲時提出，保護石虎的同時，不可以妨害到苗栗經濟跟人民生存權，每次開路都會有石虎死掉，懷疑是在炒作新聞。

▲小石虎。（圖／苗栗縣政府提供）

陳超明提到，石虎團體很偉大，每次要開一條路就要等環評，耗時2年左右，「難道抓一隻石虎到新竹科學園區，那邊就停止開發了嗎？」政府不應該盲目保護石虎，只要遇到石虎議題就決定不建設。

陳超明說，苗栗山區緊鄰台中、南投、新竹，難道石虎只會住在苗栗嗎？每次要開發哪裡，石虎就死在哪裡，「騙仙的！」不要隨著保育團體炒作，幾億元的研究經費拖了2、3年都研究不出來，導致苗栗建設受到阻礙，欺負苗栗人比較善良。

對此，蘇貞昌回應，今天苗栗就是一個好地方，所以石虎住在那裡，但當然不只是苗栗，畢竟石虎也看不出來附近是哪一個縣市，但他認為有兩個原則，第一是要好好保護這個瀕臨絕種的石虎，第二是不能讓農民經濟受損，所以有用經費補助農民，讓農民友善對待石虎。

陳超明反駁，他贊成這個看法，可是每次遇到石虎熱點要開發、環評時，就要拖個2年，這太誇張了，希望能夠承諾6個月通過環評，不然碰到要開發任何一條道路都會碰到石虎問題，讓苗栗很痛苦。他們一定會保護石虎，但是不能犧牲苗栗經濟建設發展。

蘇貞昌表示，這個觀念要改，過去要開發三峽老街的時候，也有很多人說要拆除、要建設，但最後還是選擇保留下來了。陳吉仲也說，這只是個案而已，事實上其實很快。然而陳超明卻強調，如果是一兩個個案的話，他會拿出來講嗎？隨後因為時間的關係，開始討論別的議題。

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