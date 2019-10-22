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一個大彎衝對向車道！台九線獅子鄉路段2車對撞　3人受傷送醫

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記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南迴公路台九線獅子鄉路段，22日上午發生一起自小客貨車和廂型車對撞車禍，造成兩輛車3人受傷案，傷者均送醫治療，沒有生命危險，兩名駕駛中，一位酒測值為零，另一人抽血檢驗中，相關肇事責任正由警方釐清中。

▲屏東縣南迴公路台九線獅子鄉路段，22日早上發生一起自小客貨車和廂型車對撞車禍，造成兩輛車3人受傷。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣南迴公路台九線獅子鄉路段，22日早上發生一起自小客貨車和廂型車對撞車禍，造成兩輛車3人受傷。（圖／記者陳崑福翻攝）

而警方公佈車禍發生前瞬間自小客貨車轉彎衝入對向車道，隨即傳出車輛相撞碰聲響，令人心驚。

枋寮警分局10月22日10時18分許，接獲獅子鄉台九線470公里處南向（往台東方向）發生自小客貨車與廂型車對撞車禍，立即派員處理，發現有人受傷，立即通知消防隊出動救護車前往救援，將3名傷者分別送往就醫。

警方調查，許姓男子駕駛自小客貨車沿台九線由南往北方向（往台東）行駛，途經南迴公路台九線470公里處，剛好是一處大轉彎，在轉彎過程，因駛入對向車道，與邱姓男子駕駛的廂型車發生對撞交通事故，造成駕駛雙方及乘客等3人分別受傷。

案發時，3名傷者意識清楚無生命危險，送枋寮醫院救治，廂型車邱姓駕駛酒測值為零，另自小客貨車駕駛人實施抽血檢測中，目前還無法了解是否有酒駕情形，相關肇事責任警方正釐清中。而警方公佈車禍發生前瞬間自小客貨車轉彎衝入對向車道，隨即傳出車輛相撞碰聲響，令人心驚。

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