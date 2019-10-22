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藍委稱石虎死掉是「騙仙的」 保育協會怒轟謬論要求道歉

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▲石虎。（圖／特生中心提供）

▲台灣石虎保育協會表示，陳超明認為石虎路殺是人為操縱是謬論。（圖／特生中心提供）

記者許展溢／台北報導

國民黨立委陳超明今（22日）在立法院質詢指出，「弄一個地方的時候，就突然死掉一隻石虎在那個地方，騙仙的，我都不知道，只有他們知道，不要隨著那種團體在炒作」。台灣石虎保育協會下午不滿怒指此發言非常不適，要求陳超明道歉。

台灣石虎保育協會表示，陳超明認為石虎路殺是人為操縱，這對於正在努力減少路殺的苗栗縣政府與保育團體是嚴重的抹黑，此種言論對站在第一線處理的苗栗縣政府農業處人員更是一種人格抹滅，陳超明在不理解處理流程的狀況下做出不適的發言，請對挺在第一線努力的苗栗縣政府農業處人員與保育團體道歉。

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▲▼苗栗「石虎路殺」橫屍路邊！今年第20隻　警嘆：第一次看到這麼大隻。（圖／翻攝自臉書社團／通霄人（讚）出來）

▲苗栗「石虎路殺」橫屍路邊，今年第20隻。（圖／翻攝自臉書社團／通霄人（讚）出來）

協會提到，苗栗縣的開發案，需要進入環評的就會交由縣府或環保署的環評大會審查，而環評委員皆由苗栗縣政府遴選；河川及溪流的整治則必須經過生態檢核進行。經由環評書件系統的資料統計，苗栗縣的環評案幾乎全數通過，陳超明的職權主掌著苗栗、台灣的未來，更應該讓事實說話，發言不應背離事實。

協會指出，陳超明認為研究保育經費已經夠多了，但苗栗縣政府這2年一直在努力進行石虎及淺山保育的研究及監測，經費其實一直抓襟見肘。這種說詞無異是對願意推動石虎保育的苗栗縣政府一個很大的巴掌。

▲▼ 石虎保育 。（圖／農委會提供）

▲台灣石虎保育協會認為，陳超明發言不應背離事實。 （圖／農委會提供）

協會最後一點聲明，陳超明認為石虎保育已經影響經濟發展，但苗栗縣的負債並不是因為石虎而產生的，而是因為政客不斷的浮濫開發及舉債造成的，更何況陳超明活躍於苗栗政壇30多年，親身經歷苗栗縣發展遲滯、衰敗的過程，應該做的是深刻反省並修正錯誤的政策，而非利用仇恨言論將錯誤轉嫁他人。

協會強調，石虎的路殺反映的是道路系統對於淺山環境的不安全，對於用路人或是鄰近的居民同樣也反映出一樣的問題。當全民都在努力為了保全石虎及淺山環境的時候，陳超明的謬論無異是正在打擊這些正在為土地奉獻的人們。

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