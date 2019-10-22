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看旺巴西市場潛力　華碩董事長施崇棠親赴發表ZenFone 6、ROG Phone II

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▲看旺巴西市場潛力　華碩董事長施崇棠親赴發表ZenFone 6、ROG Phone II。（圖／華碩提供）

▲華碩董事長施崇棠親赴巴西發表ZenFone 6、ROG Phone II。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）董事長施崇棠率領團隊親赴聖保羅，今（22）日發表搭載創新翻轉式相機的新一代「ASUS ZenFone 6」智慧型手機，以及「ROG Phone II」電競手機，發表會現場齊聚超過800名媒體、科技意見領袖與經銷夥伴到場支持，顯示華碩在巴西的品牌實力與吸引力。

施崇棠表示，很高興再回到這裡與大家分享華碩最新工藝代表力作，今年不只是華碩創立30周年，也是華碩深耕巴西的第11個年頭，持續以創新科技提供用戶更極致、在地化的數位生活體驗，相信這次同樣傾心追尋革命性創新、全面升級再進化的ASUS ZenFone 6與ROG Phone II將不負眾望。

請繼續往下閱讀...

看好巴西的市場潛力，華碩這次發表的ZenFone 6配備創新翻轉式相機，包含一個採用最新4800萬畫素Sony IMX586感光元件的主鏡頭和一個1300萬畫素的超廣角(125°)鏡頭，並能透過精密的步進馬達(Stepper Motor)微步驅動，完成前、後鏡頭切換，搭配充電一次即可連續使用2天的5,000毫安培大容量電池。

全新ASUS ZenFone 6除搭載旗艦高通 Snapdragon 855行動運算平台，另內建6.4吋NanoEdge窄邊框全螢幕，其兼具92%超高屏佔比、600尼特戶外瀏覽亮度和劇院等級的100% DCI-P3廣色域，無論瀏覽網頁或欣賞多媒體影音，都能享有令人歎為觀止的視覺饗宴，再加上第六代康寧大猩猩強化玻璃完整包覆，還可確保裝置發生意外碰撞、掉落時不易受損，提供更防刮抗磨的貼心防護。

同時，還有華碩熱銷的新一代ROG Phone II電競手機，內建最新Qualcomm Snapdragon 855+高頻版行動運算平台，最高核心時脈可超頻至2.96GHz，還配備強大三層散熱架構、19.5:9的120Hz / 1ms顯示螢幕、支援QC 4.0快充技術的6000mAh大容量電池。

同時還延續上一代ROG Phone多項膾炙人口的特點及優勢，像是AirTriggers超音波觸控鍵、側邊I/O埠設計、全方位專屬擴充配件和Aura Sync同步燈效，將持續為橫向遊戲帶來全面操控性與絕佳握持手感，搶攻巴西電競手機市場。

▲看旺巴西市場潛力　華碩董事長施崇棠親赴發表ZenFone 6、ROG Phone II。（圖／華碩提供）

▲華碩團隊在巴西發表ROG Phone II。（圖／華碩提供）

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