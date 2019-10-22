年內A股最大「千億級」IPO項目　中國郵儲銀行24日上會審核

▲中國郵政儲蓄銀行計畫於A股上市。（圖／新華社）

記者陳政錄／上海報導

據大陸證監會公告，將於10月24日，審核包括中國郵政儲蓄銀行在內，共5家公司的首次公開發行（IPO）事項。這代表著，擁有超過10兆元（人民幣，下同）資產、最高募資規模達283.94億元（約合新台幣1225億元）的郵儲銀行，將成為最後一家「A+H」股上市的大陸國有大行，並成為今年A股規模最大的IPO項目。

中國郵政儲蓄銀行2007年開設，是大陸境內唯一一家郵政儲蓄銀行，為中國郵政集團的全資子公司。同時，它也是大陸目前唯一未在A股上市的國有大行，因此自2016年郵儲銀行於港股上市後，其於A股的IPO動向就一直受到市場關注。

▲大陸證監會 。（圖／翻攝自中新網）

翻找市場公開訊息，中國郵政儲蓄銀行直到今年6月份，才提交A股上市申請，但只花4個月就排定上會審核，速度在眾多排隊企業中相當罕見；同時，依照今年中財報，郵儲銀行總資產已超過10兆元，按照其不超過總股本6%，計畫A股發行數量不超過51.72億股的安排，最高募資總規模仍將達到283.94億元。

《21世紀經濟報道》稱，即將上會的郵儲銀行，募資規模將超過先前募資125億元的中廣核，成為今年募資規模最大的規模，並在近五年內，僅次於總募資規模300.58億元的國泰君安。

值得注意的是，在全大陸擁有39,680個營業據點，涵蓋99%縣市的中國郵政儲蓄銀行，其幾大股東包括螞蟻金服、騰訊，以及中國人壽、中國電信、瑞銀等巨頭，並正積極與螞蟻金服展開小微金融等領域的合作。

市場人士表示，考慮到銀行股的IPO通過率幾乎100%，郵儲銀行在A股上市正處於臨門一腳。屆時，郵儲銀行將成為成為最後一家「A+H」股上市的大陸國有大行。

按證監會公告，於10月24日與中國郵政儲蓄銀行，一同召開2019年第153、154次發行審核委員會工作會議的首發IPO申請企業，還包括中英科技、東鵬控股、甬金金屬、僑銀環保等。

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