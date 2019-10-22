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Uber轉型服務多元化計程車！首家合作車隊出爐　北北基桃結盟「Q Taxi」

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▲▼Uber,優步,多元計程車,租賃車,代僱駕駛,代駕,共享經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲在Uber條款上路後，Uber決定轉變營運模式，以科技平台身分服務多元化計程車隊。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

Uber條款在10月6日正式生效，Uber也宣布轉變營運模式，將與計程車產業合作，並持續以科技資訊平台身分服務多元化計程車隊業者。「Q Taxi」成為首家與Uber策略結盟的多元化計程車隊，用戶與駕駛只要Uber App，就可使用Q Taxi車隊的多元化計程車派遣服務。

Q Taxi計程車隊是在2016年10月，由數家大型交通運輸公司合資成立，日前Q Taxi提報交通部申請使用以Uber公司技術提供App作為經營多元化計程車使用，並取得認可。

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▲uberTAXI正式上線，初期在台北率先登場，比照小黃費率收費，僅收現金。（圖／記者賴文萱攝）

▲Q Taxi過去曾與Uber合作uberTAXI，現在更進一步合作派遣多元化計程車。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

台北市政府在昨（21）日也核復優酷公司（Q-taxi）同意於北北基桃等縣市實施，成為目前北北基桃首家與Uber策略結盟的多元化計程車隊，未來駕駛跟用戶使用Uber App就可使用Q Taxi車隊的多元化計程車派遣服務。

▲uberTAXI正式上線，初期在台北率先登場，比照小黃費率收費，僅收現金。（圖／記者賴文萱攝）

▲用戶與駕駛進入Uber App，將可使用 Q Taxi 車隊的多元化計程車派遣服務。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

至於Uber駕駛部分，自23日起就可前往內湖 Q Taxi 車隊入隊及開通中心完成後續與計程車隊合作事宜。Uber也在網站上公布多元化計程車轉換流程，如下：

1.考取執業登記證
2.前往內湖開通中心：洽詢 Uber 系統合作 Q Taxi 車隊，領取入隊證明、多元化核准函
3.前往計程車行：加入車行取得受雇單後，前往交通警察大隊領取執業登記證
4.回到計程車行：領取車行所提供之驗車文件
5.前往各地監理站：完成驗車、領牌手續
6.洽詢車隊網站提供的窗口：辦理第三責任險
7.前往內湖開通中心：辦理乘客險、上傳文件、設定駕駛端 APP 帳號，並向車隊登記銀行資訊
8.於內湖開通中心：現場開通並申請車隊開通獎勵

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