住摩鐵忘鎖門…醉女「火車過山洞」驚醒　陌生狼：我只用手指

▲陳男在摩鐵內，見女子酒醉不及抗拒，以手指性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pexels，本案無關）

記者廖安莘／台北報導

台北市一名陳姓男子被指控2018年間於一間摩鐵內，見女子酒醉不及抗拒，以手指性侵得逞。檢警訊問時，陳男供稱「只有一次，約一分鐘而已」，但士林地院審理時，他卻辯稱自己走錯房間，還說「我什麼都沒做」。法官不採信陳男說法，依乘機性交罪判他徒刑3年。另外，侵入住宅罪則判徒刑2月、得易科罰金6萬元。全案可上訴。

判決指出，陳男與女子素不相識，2018年12月22日凌晨5時許，陳男陪同友人赴摩鐵投宿後，發現女子的房門未鎖擅自進入，見女子酒醉，竟起色心對她伸出狼爪，以手指性侵得逞。女子察覺有異驚醒，此時陳男才落荒而逃。女子趕緊通知櫃檯人員並報案，警方到場後隨即將陳男逮捕，經檢方訊問後，陳男供稱「只有一次，約一分鐘而已」，事後被依妨害性自主罪嫌起訴。

士林地院審理時，陳男說詞與檢訊時不同。他辯稱自己走錯房間，入房後打算在房內休息一下，女子便主動先用手摟他並親吻，後來還趴在他身上，以胸部蹭他，當下感覺不太舒服，就將她移到旁邊，此時女子突然問他是誰，經他仔細看清楚才發現不是女友人，道歉後急忙離開房間，並表示「我什麼都沒有做。」

法官不採信陳男說法，審酌陳男雖有意與女子和解，並於偵查中書立道歉信，但女子並無意願調解、不原諒陳男等，因此依乘機性交罪判刑3年，侵入住宅罪則判刑2月、得易科罰金6萬元。全案可上訴。

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